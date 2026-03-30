Breșă de securitate în Uniunea Europeană. O grupare de hackeri a atacat platforma Europa.eu

Breșă de securitate în Uniunea Europeană. O grupare de hackeri a atacat platforma Europa.eu

Breșă de securitate în Uniunea Europeană. O grupare de hackeri a atacat platforma Europa.eu

Comisia Europeană a anunțat luni că a fost ținta unui atac cibernetic semnificativ care a vizat infrastructura sa de cloud și a dus la sustragerea unor date de pe platformele sale publice.

Hackerii au vizat infrastructura cloud care deservește platforma Europa.eu, care găzduiește site-urile Comisiei, Parlamentului European și ale altor instituții UE.

Grupul de hackeri care a generat atacul, cunoscut sub numele de ShinyHunters, susține că a furat peste 350 GB de date. Printre informațiile compromise s-ar afla baze de date, e-mailuri, documente interne, contracte și înregistrări ale angajaților.

„Comisia a răspuns unui atac cibernetic împotriva platformei noastre „Europa”, găzduită de Amazon (…) Mecanismele noastre de apărare au detectat imediat activitățile malițioase și echipele noastre au inițiat imediat o anchetă. Acest lucru ne-a permis să limităm incidentul”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, la conferința de presă zilnică a instituției.

Instituția a activat imediat protocoalele de securitate și atenuare a riscurilor, iar în prezent se desfășoară o investigație pentru a stabili impactul.

