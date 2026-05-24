Alexandru Machidon, procurorul general din Republica Moldova, explică proveniența sumei de 75.000 de euro găsită în spatele butoaielor de vin

Galerie Foto 3
Procurorul general Alexandru Machidon, din Republica Moldova, a explicat care este proveniența sumei de 75.000 de euro găsită în spatele butoaielor de vin, în casa părintească.

Procurorul general Alexandru Machidon afirmă că cei 75.000 de euro găsiți în beciul părinților săi provin din economiile acestora, declarate încă din 2018. El spune că existența și locația banilor erau cunoscute de el și de sora sa de mulți ani și că suma nu reprezenta un secret pentru familie. Totodată, el promite să contribuie la îmbunătățirea imaginii procuraturii.

Mesajul procurorului general Alexandru Machidon

Alexandru Machidon spune că banii provin din activitățile economice și munca în străinătate ale tatălui său, iar cei 55.000 de euro moșteniți de el au fost declarați încă din 2018, înainte de evaluarea externă. Comisia de evaluare a procurorilor a analizat trei aspecte legate de averea sa în două audieri și a decis promovarea evaluării.

Comisia a constatat că firma părinților lui raportase pierderi sau venituri zero și că nu existau dovezi directe pentru câștigurile tatălui său din Israel, validând proveniența banilor pe baza unor „ipoteze argumentate”. Machidon susține că acuzațiile urmăresc să afecteze imaginea procuraturii și afirmă că va continua să lucreze pentru creșterea încrederii publice în justiție.

Alexandru Machidon explică proveniența banilor

„Am văzut întrebările din societate cu privire la banii găsiți în casa părinților. Voi raspunde azi nu ca procuror, dar ca om. Ca procuror am învățat să nu mă bazez pe percepții, ci să caut probe. Altfel, fără probe nu obții nimic în justiție. Aș fi tăcut, în mod normal, pentru că dreptatea nu este pe rețele, dar am ales să scriu, pentru că înțeleg emoția de neîncredere a societății. Societatea noastră e în drept să nu creadă, să aibă dubii, să privească mereu cu suspiciune, mai ales un procuror care găsește bani. Ani la rând oamenii au văzut corupție nepedepsită și averi nejustificate sau justificate cu argumente fanteziste.

În acest context, faptul că un procuror a găsit 75 de mii de euro în casa părinților pare de necrezut. Chiar dacă adevărul este că parinții mei au muncit, au strâns bani și i-au păstrat astfel, iar noi i-am găsit după decesul lor, este greu să răzbați cu adevărul după ce atâția ani am fost obișnuiți cu minciuni. Aceste mijloace financiare nu erau un secret, și eu, și sora mea știam despre existența lor și despre locul aflării de mulți ani, pentru că erau economiile părinților noștri acumulate până la 53 și, respectiv, 56 de ani, când au decedat. Tatăl meu a avut mai multe activități, precum exportul de mere în Federația Rusă, importul automobilelor din Germania și Polonia, lucru oficial în Israel, iar, împreună cu mama, au fondat și gestionat o întreprindere individuală care a activat din 1995 până în ziua decesului lor. Suma respectivă nu a fost indicată pentru prima dată în cadrul procedurii de evaluare externă și nu a apărut ca explicație formulată ulterior, este o sumă reflectată în declarația de avere depusă încă în 2018, pentru perioada în care a fost dobândită moștenirea, cu mult înainte de procedura de evaluare externă în privința mea. Întreaga situație este legată de un eveniment tragic și subit din viața familiei mele. Din respect pentru memoria părinților mei și pentru intimitatea familiei, nu voi intra în detalii personale. Totuși, consider important ca asemenea circumstanțe să fie tratate cu acuratețe, echilibru și minimă sensibilitate umană.

În cadrul evaluării au fost prezentate explicațiile și informațiile disponibile, iar autoritățile competente au examinat inclusiv proveniența resurselor, modul de declarare și contextul dobândirii acestora. Concluziile instituționale se regăsesc în actele publice adoptate în procedura de evaluare.

Înțeleg că oamenii cer cât mai multe detalii pentru a înțelege, dar oricâte detalii intime de familie aș oferi, oricât aș repeta că acesta e adevărul, că sora mea poate confirma, nimic nu-i va putea convinge pe cei care au decis deja. Și, pe de altă parte, nimic nu va opri denigrarea, care a pornit cu scopul de a lovi în procuratură, nu atât în mine, și de a submina progresele care se fac în justiție după mulți ani de așteptare.

Din păcate, va fi dificil să corectez percepția creată despre mine pentru cei care au auzit doar o versiune a istoriei, ironiile, denigrarea, dar vă promit că voi face tot ce-mi stă în puteri să corectez percepția despre procuratură. Voi face tot ce-mi stă în puteri ca procuratura să capete în timp respectul societății și să devină o instituție care luptă cu adevărat împotriva corupției și a ilegalității”, a notat procurorul general Alexandru Machidon pe Facebook.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ; Facebook

