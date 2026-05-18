Demisie de răsunet după scandalul Eurovision din Republica Moldova. Șeful Teleradio-Moldova și-a anunțat retragerea

Olga Borșcevschi
Vlad Țurcanu a anunțat luni, într-o conferință de presă, că demisionează din funcția de director general al Teleradio-Moldova (TRM), compania publică responsabilă de organizarea Eurovision din partea Republicii Moldova. Decizia vine în contextul scandalului izbucnit în urma finalei concursului Eurovision 2026, când juriul Republicii Moldova a oferit doar trei puncte reprezentantei României, Alexandra Căpitănescu.

Juriul din Republica Moldova a acordat doar 3 puncte României la Eurovisoin

Punctajul oferit de juriul din Republica Moldova în finala concursului muzical Eurovision 2026 a creat nemulțumiri după ce Polonia a primit punctajul maxim, în timp ce României i-au fost oferite trei puncte.

„Vă anunț despre decizia mea de a demisiona din funcția de director general al companiei Teleradio-Moldova. Voi transmite o cerere în acest sens, așa cum prevede legea, consiliului de supraveghere de al TRM. Chiar dacă ne-am disociat de la deciziile juriului desemnat să noteze prestațiile artistice de la finala Eurovision, votul exprimat este responsabilitatea noastră și, în primul rând, a mea, în calitate de conducător al instituției”, a spus Vlad Țurcanu.

Șeful TRM susține că a evitat să dea indicații membrilor juriului, iar ceea ce s-a întâmplat, un lucru ieșit din comun, grav, a fost că juriul nu a ținut cont de sensibilitățile care există între Republica Moldova și țările vecine, România și Ucraina.

„Prin demisia mea, vreau să transmit un mesaj clar, și anume că relațiile de fraternitate pe care Republica Moldova le are cu România, precum și recunoștința și considerația noastră pentru Ucraina, pentru sacrificiul său zilnic, rămân nealterate. Atitudinea noastră față de Ucraina nu este de 0 puncte, iar sentimentul nostru pentru România nu poate fi decât unul de dragoste. În plus, nu îmi doresc ca activitatea TRM să fie afectată de reacțiile vehemente, deși, uneori, îndreptățite ale publicului pe această temă”, a adăugat el.

