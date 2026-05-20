În cursul zilei de marți, 19 mai 2026, Nicușor Dan, Președintele României, a semnat mai multe decrete de eliberare din funcție. Alina Albu, fosta șefă a DIICOT, s-a pensionat. De asemenea, un alt magistrat a fost eliberat din funcție.

Nicușor Dan a semnat trei decrete, în cursul zilei de marți, 19 mai 2026. Potrivit comunicatului transmis de Administrația Prezidențială, președintele României a semnat, în primul rând, un decret privind trecerea direct în retragere a generalului de brigadă Truică Florea Paul din Ministerul Apărării Naționale.

„Decret privind trecerea direct în retragere, prin aplicarea art. 85 alin. (1) lit. a) şi alin. (5) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, a domnului general de brigadă – cu o stea Truică Florea Paul din Ministerul Apărării Naționale”, se arată în comunicat.

Albu Alina, fosta șefă a DIICOT, s-a pensionat

De asemenea, Nicușor Dan a semnat decretul privind eliberarea din funcția de procuror a Alinei Albu, fostă șefă a DIICOT. A activat ca procuror-șef în ultimii 3 ani. La începutul anului 2026, și-a depus candidatura pentru un al doilea mandar, dar nu a mai fost selectată. Ulterior, și-a depus cererea de pensionare la CSM.

„Decret privind eliberarea din funcția de procuror a domnului general de brigadă magistrat Truică Paul, procuror militar în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Parchetelor Militare – pensionare;

Decret privind eliberarea din funcția de procuror a doamnei Albu Alina, procuror în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – pensionare”, se mai arată în comunicat.

