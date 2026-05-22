Protest în fața Judecătoriei Strehaia. Instanța este pe punctul de a fi desființată

Elena Ailuţoaei
Protest Judecătoria Strehaia. Foto: Gândul
Protest în fața Judecătoriei Strehaia, după anunțul că instanța se va desfiiința. Oamenii sunt nemulțumiți și susțin că măsura nu se justifică, ținând cont că judecătoria este una dintre cele mai aglomerate instanțe din Mehedinți. Un singur judecător mai lucrează și este copleșit de numărul uriaș de dosare. 

Zeci de oameni au protestat începând cu ora 9.00 în fața Judecătoriei Strehaia. A fost un protest împotriva demersurilor de desfiinþare a Judecătoriei Strehaia. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a analizat propunerea conducerii Curții de Apel Craiova de desființare a Judecătoriei Strehaia – una dintre cele mai aglomerate instanțe din Mehedinți și a dat aviz favorabil.

Un singur judecător mai este activ și este copleșit de numărul de dosare

Cu peste 4.000 de dosare pe rol, instanța din localitate a fost propusă pentru desființare. Motivul este acela că sunt luni bune de când aici nu mai activează decât un singur judecător. În mod firesc, acesta este copleșit de numărul mare de procese, transmite corespondentul Gândul.

În întregul județ există o penurie de judecători, lucru care se poate constata ușor trecând în revistă fișele de personal ale acestor instanțe.

  • La Judecătoria Baia de Aramă este un singur judecător definitiv.
  • La Judecătoria Strehaia, un singur judecător definitiv.
  • La Orșova sunt doar doi judecători definitivi și un stagiar care urmează să termine examenul și probabil să plece.
  • La Drobeta-Turnu Severin, 15 judecători pe secția civilă și 5 judecători pe secția penală. La nivelul tribunalului sunt cam la jumătate cu numărul de judecători, mai spune corespondentul local.

