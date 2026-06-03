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Darius Vâlcov a ieșit pe porțile pușcăriei din Focșani. Fostul primar al Slatinei, ministru de Finanțe și amator de artă a fost eliberat condiționat

Rene Pârșan
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Darius Vâlcov a ieșit pe porțile pușcăriei din Focșani miercuri. Fostul primar al Slatinei, ministru de Finanțe, amator de artă și politician a fost eliberat condiționat în urma deciziei definitive a Tribunalului Vrancea.

Darius Vâlcov a ieșit miercuri pe poarta închisorii din Focșani. Fost primar al Slatinei, ministru de Finanțe și politician de renume național, el a petrecut doar trei ani la răcoare, din cei șase la care fusese condamnat definitiv. El a fost eliberat condiționat în urma deciziei definitive a Tribunalului Vrancea.

Singurul care l-a întîmpinat pe Darius Vâlcov fost activistul Marian Ceaușescu, cu un borcan de compot:

„Ce faceți domnul Vâlcov? Cum e să simți mirosul libertății? Unde sunt banii? Unde ai mai ascuns? În ce cimitire?”

Vâlcov i-a urat liniște și pace lui Marian și a subliniat că tot prejudiciul a fost recuperat de ANAF și a replicat că nu dorește nimănui experiența prin care a trecut el.

Vezi decizia AICI.

Fost primar al municipiului Slatina și ministru în Guvernul Ponta, din decembrie 2014 până în martie 2015, Darius Vâlcov a fost condamnat, de magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție, la 6 ani de închisoare pentru trafic de influență și spălare de banin în „Dosarul Tablourilor”.

Recomandarea autoului: Darius Vâlcov, fost primar al Slatinei și ministru de Finanțe, a fost eliberat din închisoare. Cât a executat din pedeapsă

Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului ministru, Darius Vâlcov, ascunse printre morminte. Lucrări de Grigorescu, Brauner sau Picasso, vândute de Artmark

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