Darius Vâlcov a ieșit pe porțile pușcăriei din Focșani miercuri. Fostul primar al Slatinei, ministru de Finanțe, amator de artă și politician a fost eliberat condiționat în urma deciziei definitive a Tribunalului Vrancea.

Darius Vâlcov a ieșit miercuri pe poarta închisorii din Focșani. Fost primar al Slatinei, ministru de Finanțe și politician de renume național, el a petrecut doar trei ani la răcoare, din cei șase la care fusese condamnat definitiv. El a fost eliberat condiționat în urma deciziei definitive a Tribunalului Vrancea.

Singurul care l-a întîmpinat pe Darius Vâlcov fost activistul Marian Ceaușescu, cu un borcan de compot:

„Ce faceți domnul Vâlcov? Cum e să simți mirosul libertății? Unde sunt banii? Unde ai mai ascuns? În ce cimitire?”

Vâlcov i-a urat liniște și pace lui Marian și a subliniat că tot prejudiciul a fost recuperat de ANAF și a replicat că nu dorește nimănui experiența prin care a trecut el.

Vezi decizia AICI.

Fost primar al municipiului Slatina și ministru în Guvernul Ponta, din decembrie 2014 până în martie 2015, Darius Vâlcov a fost condamnat, de magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție, la 6 ani de închisoare pentru trafic de influență și spălare de banin în „Dosarul Tablourilor”.

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