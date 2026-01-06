Makaveli și mai multe persoane au încercat să externeze o pacientă, după ce au dat buzna în Spitalul Județean Constanța. Medicii au chemat Poliția

Influencerul Makaveli, împreună cu mai multe persoane, au intrat, în cursul nopții de luni spre marți, în Spitalul Județean de Urgență Constanța și au încercat să externeze o pacientă.

Potrivit reprezentanților instituției medicale, Makaveli și celelalte persoane au intrat în mod abuziv în Secția de Neurologie, unde aceasta era internată și au generat panică printre pacienți, au perturbat actul medical și au amenințat personalul.

În ciuda acuzațiilor făcute de Spitalul de Urgență Constanța, poliția a susținut, însă, că nu ar fi fost încălcate normele de conviețuire socială și că nu a fost tulburată liniștea publică.

Reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa au transmis incidentul a avut loc la orele 3 dimineața.

”Un grup de persoane a pătruns neautorizat în incinta spitalului, în jurul orei 3 dimineata, cu intenţia de a externa pacienta, încălcând flagrant regulile de acces, normele interne şi protocoalele de siguranţă ale unităţii sanitare. Iniţial, grupul s-a deplasat în Unitatea de Primiri Urgenţe, unde a perturbat activitatea medicală prin comportament agresiv şi prin filmarea neautorizată a personalului şi a spaţiilor medicale, inclusiv prin transmiterea în direct pe reţelele de socializare. Ulterior, aceştia au pătruns abuziv în Secţia Neurologie, creând panică în rândul pacienţilor internaţi. Au perturbat actul medical şi au adresat ameninţări personalului medical”, au afirmat reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.

Medicii au menționat că pacienta fusese internată în cursul zilei precedente, în jurul orei 19:00, și a beneficiat de tratament corespunzător de-a lungul șederii în spital.

”Pe parcursul serii şi al nopţii, pacienta a efectuat investigaţiile necesare, inclusiv CT şi angio-CT, rezultatele fiind favorabile, fiind exclusă orice patologie vasculară acută. Având în vedere gravitatea situaţiei, pentru restabilirea ordinii şi siguranţei pacienţilor şi a personalului, a fost necesară intervenţia organelor de poliţie”, a precizat sursa citată.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat că poliţiştii au fost sesizaţi după o neînţelegere între mai multe persoane aflate în Unitatea de Primire Urgenţe Constanţa şi angajaţii spitalului.

”În noaptea de 5 spre 6 ianuarie, în jurul orei 3.30, poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa – Secţia 1 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel unic de urgenţă 112, cu privire la existenţa unor neînţelegeri între un grup de persoane aflate în unitatea de primiri urgenţe a Spitalului Judeţean Constanţa şi angajaţii instituţiei medicale. La faţa locului, echipajul de poliţie a constatat că starea de tensiune ar fi fost generată de nemulţumirea mai multor cetăţeni referitor la procedura de externare a unei persoane pe parcursul nopţii, solicitare care ar fi contravenit regulamentului intern de funcţionare al unităţii spitaliceşti”, au transmis reprezentanţii IPJ Constanţa.

FOTO/VIDEO: TikTok

