Prima pagină » Social » Makaveli și mai multe persoane au încercat să externeze o pacientă, după ce au dat buzna în Spitalul Județean Constanța. Medicii au chemat Poliția

Makaveli și mai multe persoane au încercat să externeze o pacientă, după ce au dat buzna în Spitalul Județean Constanța. Medicii au chemat Poliția

Ruxandra Radulescu
06 ian. 2026, 15:47, Social

Influencerul Makaveli, împreună cu mai multe persoane, au intrat, în cursul nopții de luni spre marți, în Spitalul Județean de Urgență Constanța și au încercat să externeze o pacientă.

Potrivit reprezentanților instituției medicale, Makaveli și celelalte persoane au intrat în mod abuziv în Secția de Neurologie, unde aceasta era internată și au generat panică printre pacienți, au perturbat actul medical și au amenințat personalul.

În ciuda acuzațiilor făcute de Spitalul de Urgență Constanța, poliția a susținut, însă, că nu ar fi fost încălcate normele de conviețuire socială și că nu a fost tulburată liniștea publică.

Reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa au transmis incidentul a avut loc la orele 3 dimineața.

”Un grup de persoane a pătruns neautorizat în incinta spitalului, în jurul orei 3 dimineata, cu intenţia de a externa pacienta, încălcând flagrant regulile de acces, normele interne şi protocoalele de siguranţă ale unităţii sanitare.

Iniţial, grupul s-a deplasat în Unitatea de Primiri Urgenţe, unde a perturbat activitatea medicală prin comportament agresiv şi prin filmarea neautorizată a personalului şi a spaţiilor medicale, inclusiv prin transmiterea în direct pe reţelele de socializare.

Ulterior, aceştia au pătruns abuziv în Secţia Neurologie, creând panică în rândul pacienţilor internaţi. Au perturbat actul medical şi au adresat ameninţări personalului medical”, au afirmat reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.

Medicii au menționat că pacienta fusese internată în cursul zilei precedente, în jurul orei 19:00, și a beneficiat de tratament corespunzător de-a lungul șederii în spital.

”Pe parcursul serii şi al nopţii, pacienta a efectuat investigaţiile necesare, inclusiv CT şi angio-CT, rezultatele fiind favorabile, fiind exclusă orice patologie vasculară acută.

Având în vedere gravitatea situaţiei, pentru restabilirea ordinii şi siguranţei pacienţilor şi a personalului, a fost necesară intervenţia organelor de poliţie”, a precizat sursa citată.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat că poliţiştii au fost sesizaţi după o neînţelegere între mai multe persoane aflate în Unitatea de Primire Urgenţe Constanţa şi angajaţii spitalului.

”În noaptea de 5 spre 6 ianuarie, în jurul orei 3.30, poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa – Secţia 1 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel unic de urgenţă 112, cu privire la existenţa unor neînţelegeri între un grup de persoane aflate în unitatea de primiri urgenţe a Spitalului Judeţean Constanţa şi angajaţii instituţiei medicale.

La faţa locului, echipajul de poliţie a constatat că starea de tensiune ar fi fost generată de nemulţumirea mai multor cetăţeni referitor la procedura de externare a unei persoane pe parcursul nopţii, solicitare care ar fi contravenit regulamentului intern de funcţionare al unităţii spitaliceşti”, au transmis reprezentanţii IPJ Constanţa.

FOTO/VIDEO: TikTok

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Scandal uriaș la Spitalul Județean Argeș. Prefectul Ioana Făcăleață și-a pus pacienții în cap după ce ar fi sărit peste rând. Un polițist confirmă spusele martorilor: „Îmi spunea că mă aranjează ea”. PNL Argeș cere demisia imediată a prefectului
15:38
Scandal uriaș la Spitalul Județean Argeș. Prefectul Ioana Făcăleață și-a pus pacienții în cap după ce ar fi sărit peste rând. Un polițist confirmă spusele martorilor: „Îmi spunea că mă aranjează ea”. PNL Argeș cere demisia imediată a prefectului
ECONOMIE Statul european în care lucrează circa 27.000 de cetățeni ucraineni refugiați, la începutul lui 2026. Domeniile cu cea mai mare cerere de angajați
14:50
Statul european în care lucrează circa 27.000 de cetățeni ucraineni refugiați, la începutul lui 2026. Domeniile cu cea mai mare cerere de angajați
LIVE UPDATE 🚨 Cod galben de ninsori în jumătate de țară, detalii de ultimă oră pentru Gândul, de la ANM. Zeci de mașini blocate pe drumul spre Rânca, copaci doborâți de zăpadă
10:39
🚨 Cod galben de ninsori în jumătate de țară, detalii de ultimă oră pentru Gândul, de la ANM. Zeci de mașini blocate pe drumul spre Rânca, copaci doborâți de zăpadă
Mediafax
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până la ultima reconectare”
Digi24
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate deservi propriile porturi
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9.500 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Mediafax
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a petrecut de Revelion
Click
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Digi24
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin
Cancan.ro
Boboteaza 2026, tradiții și superstiții. Ce NU ai voie să faci azi, 6 ianuarie 2026
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce mașini au cumpărat românii la final de 2025. Dacia, Ford, BYD, Toyota în cifre oficiale pe luna decembrie
Descopera.ro
Mișcări masive pe orbita Pământului! Ce se întâmplă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
O planetă „rătăcitoare” care plutește prin galaxie a fost măsurată de astronomi
INEDIT Suedezii merg cu schiurile pe străzi. Iarna i-a determinat pe locuitorii din Stockholm să găsească metode inedite de deplasare
16:06
Suedezii merg cu schiurile pe străzi. Iarna i-a determinat pe locuitorii din Stockholm să găsească metode inedite de deplasare
CONTROVERSĂ Caramitru a deschis globul de cristal din nou: „Federalizarea Europei se va întâmpla, că vrem asta sau nu”
15:34
Caramitru a deschis globul de cristal din nou: „Federalizarea Europei se va întâmpla, că vrem asta sau nu”
FLASH NEWS Președintele României, Nicușor Dan, spune că „a umblat cu colindul 2 zile” de Crăciun: „Am primit mănuși și șosete”. De Revelion, n-a dormit până la 3 dimineața și nu și-a mai revenit 6 zile
15:16
Președintele României, Nicușor Dan, spune că „a umblat cu colindul 2 zile” de Crăciun: „Am primit mănuși și șosete”. De Revelion, n-a dormit până la 3 dimineața și nu și-a mai revenit 6 zile
EVENIMENT O femeie a fost găsită decedată în București. Cadavrul prezenta o plagă la gât posibil provocată de un câine
15:08
O femeie a fost găsită decedată în București. Cadavrul prezenta o plagă la gât posibil provocată de un câine
JUSTIȚIE Judecător CSM denunță „ipocrizia” lui Cristi Dănileț: „Grila demisiei pentru cei care apără statul se aplică doar unora?”
15:08
Judecător CSM denunță „ipocrizia” lui Cristi Dănileț: „Grila demisiei pentru cei care apără statul se aplică doar unora?”
FLASH NEWS Imagini inedite cu Macron și tarta de Bobotează. Cum a rămas Palatul Élysée fără „regi“
15:03
Imagini inedite cu Macron și tarta de Bobotează. Cum a rămas Palatul Élysée fără „regi“

Cele mai noi

Trimite acest link pe