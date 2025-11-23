Anca Alexandrescu, prinsă în horă în târgul de la Vitan, alături de Makaveli și Lazarus. Se cântă „Te iubesc, să moară mama!”

Candidata independentă, susţinută de AUR, PNŢCD şi influencerul Makaveli, la alegerile de la Primăria Capitalei, a descins electoral în târgul de la Vitan. Acolo, a fost întâmpinată cu muzică pe măsura ambientului. Anca Alexandrescu s-a prins imediat într-o horă alături de Makaveli şi de susţinătorii adunaţi ad-hoc.

Europarlamentarul Luis Lazarus, preşedintele celei mai noi formaţiuni politice înfiinţate-PDF(Partidul Dreptate şi Frăţie), a însoţit-o pe candidata Anca Alexandrescu în campania electorală pentru Primăria Capitalei.

Lazarus a postat un clip din care ar trebui să reiasă cât de iubită este independenta în târgul de la Vitan.

Piesa pe care Anca Alexandrescu şi influencerul Makaveli s-au prins în horă, alături de susţinători, subliniază şi mai mult mesajul pe care cei din echipa electorală a candidatei vor să-l promoveze.

„Te iubesc, să moară mama, te iubesc de mor/Te iubesc aşa cum eşti/Se blochează toată strada numai dacă te apleci/Te iubesc, să moară tata/ Te iubesc cu mare foc/Ai de toate, eşti dotată, dar nu ai avut noroc!”, răzbătea din nişte difuzoare din apropiere, în timp ce Luis Lazarus se întreba retoric: „Câştigăm sau ce facem aici?”.

Este posibil ca Anca Alexandrescu să fi auzit doar versurile şi nu să le fi şi ascultat, pentru că părea că se distrează prea bine având în vedere mesajul piesei dansate în mijlocul târgului, alături de susţinătorii electorali.

