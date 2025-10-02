Prima pagină » Lifestyle » De ce sunt vinurile portugheze atât de populare. Recoltarea pe timp de noapte – ingredientul secret. Cum modifică asta gustul și calitatea vinului

De ce sunt vinurile portugheze atât de populare. Recoltarea pe timp de noapte – ingredientul secret. Cum modifică asta gustul și calitatea vinului

02 oct. 2025, 18:35, Lifestyle
De ce sunt vinurile portugheze atât de populare. Recoltarea pe timp de noapte - ingredientul secret. Cum modifică asta gustul și calitatea vinului

Recoltarea nocturnă este o practică consacrată în viticultură, menită să păstreze prospețimea strugurilor și să-i protejeze de efectele adverse ale căldurii, luminii solare și oxidării din timpul zilei, scrie Associated Press. Pe măsură ce verile din Portugalia devin mai lungi, mai calde și mai imprevizibile – în parte din cauza schimbărilor climatice – această practică a devenit mai frecventă aici, potrivit Mediafax.

În timp ce mare parte din Portugalia doarme, la lumina lunii și a farurilor, muncitorii culeg cu grijă ciorchinii de struguri. Recoltarea nocturnă este o practică consacrată în viticultură: păstrează prospețimea strugurilor și să protejeze de efectele adverse ale căldurii fructele și oamenii.

Când se recoltează strugurii

Se recoltează în regiunea Alentejo, numită uneori „Toscana Portugaliei” pentru podgoriile sale ondulate, livezile de măslini și pădurile care furnizează plută pentru vinuri. În această podgorie situată la aproximativ 90 de minute de mers cu mașina la est de Lisabona, noaptea răcoroasă de toamnă poartă mirosul fructelor coapte. Râsetele muncitorilor se amestecă cu foșnetul frunzelor.

Bárbara Monteiro, coproprietară și manageră a podgoriei Herdade Da Fonte Santa, a spus că la început a avut dificultăți în a-și convinge culegătorii să lucreze noaptea, între miezul nopții și ora 8 dimineața. Au început să facă acest lucru în 2019.

„Astăzi, putem spune că ei preferă de fapt acest program, deoarece pot lucra adesea aproape o zi în plus, se pot bucura de zi și pot evita căldura extremă pe care o resimțim adesea aici”, a spus ea.

Recoltarea strugurilor în Spania, Italia și Portugalia are loc, în general, între sfârșitul lunii august și octombrie, cu variații în funcție de regiune, tipul de struguri și condițiile meteorologice.

Unele podgorii recoltează noaptea de ani de zile. În unele părți ale Italiei, altele fac acest lucru de mai bine de un deceniu. Podgoria El Coto de Rioja din renumita regiune La Rioja din Spania optează pentru recoltarea dimineața devreme, începând cu ora 5 sau 6 dimineața, potrivit lui César Fernández, directorul tehnic și vinificatorul podgoriei.

În regiunea Alentejo din Portugalia, temperaturile diurne, în special în luna august, pot ajunge la 40 de grade Celsius . Noaptea, acestea pot scădea cu până la 20 de grade Celsius sau mai mult.

Strugurii sunt în mod natural sensibili la schimbările de temperatură. Vremea mai caldă îi poate face să atingă maturitatea zahărului înainte de a dezvolta o aromă și o coacere complete, ceea ce duce la un nivel mai ridicat de alcool, dar la vinuri mai puțin complexe. Căldura intensă accelerează, de asemenea, pierderea acidității și poate declanșa fermentarea prematură, deoarece drojdiile sălbatice și bacteriile devin mai active.

Prin recoltarea pe timp de noapte, viticultorii pot păstra arome mai intense, care îmbunătățesc calitatea vinului produs.

„Schimbările climatice au influențat foarte mult recolta și procesul nostru și ne-am adaptat de-a lungul anilor”, a spus Monteiro.

Nici culegătorii nu sunt deranjați de temperaturile mai blânde

Șeful de echipă Vitor Lucas, în vârstă de 55 de ani, spune că preferă recoltarea pe timp de noapte, chiar dacă la începutul lunii august sunt câteva nopți calde.

În jurul orei 3 dimineața, muncitorii iau o scurtă pauză pentru a se odihni și a savura o masă cunoscută sub numele de „bucha”, care constă în brânză, măsline, chorizo, pâine și chiar puțin vin. Apoi se întorc pe câmp pentru încă patru ore înainte de a se îndrepta spre casă.

Recolta de struguri se încheie aici, de obicei, în septembrie sau octombrie. La sfârșitul sezonului, temperaturile s-au răcit semnificativ când șeful Lucas și aproape 10 alți muncitori lucrează pe câmp.

Mediafax
Atenție, români! România emite o nouă atenționare de călătorie pentru Italia
Digi24
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o provocare”. Orban: „Suntem mai puternici decât Rusia”
Cancan.ro
Florin, livratorul de la Glovo care a emoționat o țară întreagă, declarații cu ochii în lacrimi după ce s-a strâns suma necesară pentru tratamentul iubitei
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
Cadourile de protocol primite de Maia Sandu: cel mai valoros este de la Macron. Ce i-a dăruit România
Mediafax
Şedinţă de urgenţă la Ministerul Mediului din cauza avertizărilor meteo şi hidro de cod roşu şi portocaliu
Click
Zodia care o să plângă de fericire astăzi, 2 octombrie. Va avea parte de o surpriză de proporții
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Vedeta OnlyFans care a câștigat 80 de milioane $ într-un an și jumătate a făcut o mărturisire total neașteptată
Digi24
Alertă în Germania: „Amenințări de spionaj și sabotaj”. Guvernul va autoriza doborârea dronelor și înființează un centru de apărare
Cancan.ro
ANM a emis cod ROȘU! Se întâmplă de la 18:00, în aceste zone
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Zonele lovite de ploi torențiale și vânt puternic. Fenomene extreme pun autoritățile pe jar
StirileKanalD
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
KanalD
„Vă rog, grăbiți-vă, sângerează” Ies la iveală detalii cutremurătoare în cazul ucrainencei ucise într-un tren din Carolina de Nord. Martorii au sunat disperați la urgențe, dar a fost mult prea târziu
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cine e amendat dacă pietonul nu traversează pe trecere și e lovit de mașină? Regula din noul Codul Rutier 2025
Descopera.ro
O planetă fără Soare CONTRAZICE tot ce știau astronomii
Capital.ro
Revenirea lui Călin Georgescu. Ar fi sfârșitul lui George Simion: Disprețul lui Georgescu este cât se poate de vizibil
Evz.ro
Proiect american de 1 miliard de euro în România. Vom fi singura țară din Europa într-un domeniu cheie
A1
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă în ziua cea mare
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Corneliu Botgros, noi dezvăluiri cu privire la fosta căsnicie cu mama copilului său, Adriana Ochișanu! Artistul a dat tot din casă, fără ascunzișuri
RadioImpuls
Încă un eșec în dragoste pentru Florin Ristei? Relația artistului cu Yasmin Awad ar fi ajuns la final. Detaliile care au alimentat zvonurile cu privire la despărțirea celor doi: „Când crezi că te-ai îndrăgostit, dar a dispărut flacăra”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Un mormânt vechi de 5.000 de ani dezvăluie practicile funerare și comerciale din Epoca Bronzului