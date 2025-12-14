Cât costă cele mai scumpe înghețate din lume. Desertul de lux poate fi decorat cu aur și diamante

Cele mai scumpe înghețate din lume vin la pachet cu bijuterii, vacanțe și decorațiuni de lux. Un astfel de desert ar putea ajunge decorat cu aur și diamante roz. Mai mult decât atât, în unele circumstanțe, clienții care se înfruptă dintr-un asemenea desert au ocazia să plece acasă cu tot cu bijuterii. Vezi mai jos detaliile.

Prețurile unora dintre aceste sortimente concurează lejer cu cele ale unor apartamente sau autoturisme. De pildă, în acest top se află înghețata „Strawberries Arnaud”. Desertul are în componența sa înghețată de vanilie, căpșuni proaspete, precum și frișcă, mentă și un sos de Porto. Desertul nu este servit „singur”, ci alături de o bijuterie prețioasă: un inel cu diamant roz de 4,7 karate. Pentru acest desert, clientul trebuie să bage adânc mâna în buzunar, deoarece prețul ajunge la 1.4 milioane de dolari (aproape 6.4 milioane de lei).

100.000 de dolari pentru a mânca înghețata lui Mr. Beast

Un alt desert râvnit de cei care vor să își răsfețe papilele gustative este înghețata creatorului de conținut Mr. Beast, tânărul care a închiriat piramidele egiptene și, de altfel, cel care a închiriat Salina Turda timp de 7 zile. A fost la vechea mină de sare din județul Cluj în iulie 2024. Desertul lui Mr. Beast costă 100.000 de dolari (circa 460.000 de lei) și are ingrediente premium.

Înghețata „Absurdity Sundae” costă 60.000 de dolari (circa 276.000 de dolari), iar clientul primește la pachet și o călătorie luxoasă. De altfel, veniturile obținute din vânzarea înghețatei sunt utilizate pentru susținerea unei organizații din Africa.

Pe listă se află și înghețata „Frozen Haute Chocolate”, care costă 25.000 de dolari (circa 115.000 de lei). Desertul conține 28 de tipuri de cacao și vine decorată cu aur. Înghețata este servită cu bijuterii din aur și diamante, iar clientul are posibilitatea să le păstreze.

Ultima înghețată din acest top este „Victoria”, care se găsește la Langham Hotel. Costă 1.000 de dolari, fiind servită într-un bol de cristal. Are în compoziție înghețată de vanilie și ciocolată, decorată cu praf de aur, precum și o coroană de ciocolată și coniac Hennessy VSOP, scrie Libertatea.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto, Shutterstock