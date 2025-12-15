Cum să reduci praful din casă. Metode simple care pot deveni eficiente

Praful se strânge la ordinea zilei peste tot și dorești să găsești soluții prin care să menții casa cât mai curată? Există câteva metode simple care pot deveni eficiente în gospodărie. Pulberea fină și particulele microscopice se pot răspândi constant și repede, iar specialiștii trag un semnal de alarmă clar: pot provoca alergii. Iată mai jos câteva soluții.

Prezența prafului pe obiectele din casă poate să aibă un impact direct asupra sănătății. De aceea, specialiștii trag un semnal de alarmă și vorbesc despre situațiile neplăcute care pot apărea în cazul în care curățenia nu este menținută în locuință. Este drept că praful, această pulbere fină cu particule microscopice, se răspândește rapid prin casă, însă există câteva metode simple care pot să îl diminueze.

Cum diminuezi praful din casă

Praful poate proveni din mai multe surse. Hainele, covoarele, părul, sporii de mucegai, precum și în urma gătitului sau atunci când ții geamul deschis ca să aerisești. Scuturarea lenjeriei de pat, a pernelor sau chiar și a altor obiecte reprezintă un alt mod prin care este „activat” praful. Particulele se ridică în aer și circulă.

Altfel, există și spații care devenit „magnet” pentru praf: sub canapele, sub pat sau în spațiile foarte mici în care accesul este dificil.

Specialiștii susțin că există câteva metode care pot ajuta la reducerea prafului din casă. Printre acestea se numără aspiratoarele care au filtre HEPA. De asemenea, aceștia recomandă ca textilele din casă să fie spălate periodic (draperii, perdele, huse etc), iar lenjeria de pat să fie schimbată des. Pentru a limita ridicarea prafului în aer, ar fi ideal să se mențină umiditatea între 40% și 60%, arată BZI.

Totodată, ar fi ideal ca locuința să nu fie supraîncărcată cu obiecte decorative (acestea mențin praful, de obicei), iar sistemele de ventilație să fie curățate corespunzător.

