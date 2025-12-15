Prima pagină » Actualitate » Cum să reduci praful din casă. Metode simple care pot deveni eficiente

Cum să reduci praful din casă. Metode simple care pot deveni eficiente

15 dec. 2025, 13:49, Actualitate
Cum să reduci praful din casă. Metode simple care pot deveni eficiente
Cum să reduci praful din casă

Praful se strânge la ordinea zilei peste tot și dorești să găsești soluții prin care să menții casa cât mai curată? Există câteva metode simple care pot deveni eficiente în gospodărie. Pulberea fină și particulele microscopice se pot răspândi constant și repede, iar specialiștii trag un semnal de alarmă clar: pot provoca alergii. Iată mai jos câteva soluții.

Prezența prafului pe obiectele din casă poate să aibă un impact direct asupra sănătății. De aceea, specialiștii trag un semnal de alarmă și vorbesc despre situațiile neplăcute care pot apărea în cazul în care curățenia nu este menținută în locuință. Este drept că praful, această pulbere fină cu particule microscopice, se răspândește rapid prin casă, însă există câteva metode simple care pot să îl diminueze.

Cum diminuezi praful din casă

Praful poate proveni din mai multe surse. Hainele, covoarele, părul, sporii de mucegai, precum și în urma gătitului sau atunci când ții geamul deschis ca să aerisești. Scuturarea lenjeriei de pat, a pernelor sau chiar și a altor obiecte reprezintă un alt mod prin care este „activat” praful. Particulele se ridică în aer și circulă.

Praful, un „inamic” la casa omului / Sursă foto: Shutterstock

Altfel, există și spații care devenit „magnet” pentru praf: sub canapele, sub pat sau în spațiile foarte mici în care accesul este dificil.

Specialiștii susțin că există câteva metode care pot ajuta la reducerea prafului din casă. Printre acestea se numără aspiratoarele care au filtre HEPA. De asemenea, aceștia recomandă ca textilele din casă să fie spălate periodic (draperii, perdele, huse etc), iar lenjeria de pat să fie schimbată des. Pentru a limita ridicarea prafului în aer, ar fi ideal să se mențină umiditatea între 40% și 60%, arată BZI.

Totodată, ar fi ideal ca locuința să nu fie supraîncărcată cu obiecte decorative (acestea mențin praful, de obicei), iar sistemele de ventilație să fie curățate corespunzător.

Frunzele plantelor strâng praf / sursă foto: Shutterstock

Autorul recomandă:

Sursă foto: colaj Gândul/Shutterstock

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Alertă de securitate la Strasbourg, valiză suspectă pe aeroport. Mai mulți europarlamentari, printre care Diana Șoșoacă și Dan Barna, blocați în avion
13:31
Alertă de securitate la Strasbourg, valiză suspectă pe aeroport. Mai mulți europarlamentari, printre care Diana Șoșoacă și Dan Barna, blocați în avion
INEDIT Adio note, diplome sau teste de IQ! Creierul tinerilor români de top analizat cu tehnologia folosită de NASA. Cercetare în premieră
13:01
Adio note, diplome sau teste de IQ! Creierul tinerilor români de top analizat cu tehnologia folosită de NASA. Cercetare în premieră
LIFESTYLE Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026
12:43
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026
INCIDENT Situație tensionată la Gara de Nord. Un bărbat s-a suit pe acoperișul gării, amenințând că se sinucide. A aruncat cu cărămizi în oameni și mașini
12:30
Situație tensionată la Gara de Nord. Un bărbat s-a suit pe acoperișul gării, amenințând că se sinucide. A aruncat cu cărămizi în oameni și mașini
Mediafax
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
Digi24
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Cancan.ro
Cuplul finalului de an în România! Vedeta Antena 1 l-a cuplat, fără să-i pese că e ÎNSURAT
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Adevarul
Țările din Vest unde românii ezită să se întoarcă: „Cei mai mulți sunt nostalgici. Vorbesc numai despre pământul matern”
Mediafax
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de la Harvard
Click
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Digi24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Cancan.ro
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Ce se întâmplă doctore
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Concurs de ironii la adresa unui Cybertruck văzut în Constanța! Cu ce au comparat românii mașina
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Descopera.ro
Istoria, o temă folosită frecvent de producătorii de sloturi online (P)
HOROSCOP Singurele 3 zodii cu bani mulți în decembrie 2025. Modificări pe borna destinului pentru acești nativi. Nu mai pot da înapoi
14:36
Singurele 3 zodii cu bani mulți în decembrie 2025. Modificări pe borna destinului pentru acești nativi. Nu mai pot da înapoi
FLASH NEWS Guvernul premierului ceh Andrej Babiš a fost învestit. Cine este „Donald Trump de Cehia“ și care sunt primele pucte de pe agenda sa
13:59
Guvernul premierului ceh Andrej Babiš a fost învestit. Cine este „Donald Trump de Cehia“ și care sunt primele pucte de pe agenda sa
COMUNICAT Santa Claus brought toys and goodies for 300 children hospitalized at Grigore Alexandrescu and Dr. Victor Gomoiu hospitals
13:57
Santa Claus brought toys and goodies for 300 children hospitalized at Grigore Alexandrescu and Dr. Victor Gomoiu hospitals
COMUNICAT Jucării și bunătăți pentru 300 de copii internați la spitalele Grigore Alexandrescu și Dr. Victor Gomoiu, din partea lui Moș Crăciun
13:53
Jucării și bunătăți pentru 300 de copii internați la spitalele Grigore Alexandrescu și Dr. Victor Gomoiu, din partea lui Moș Crăciun
EXTERNE Cum reacționează Europa la concesiile teritoriale ale Ucrainei. Șefa MI6 spune că Marea Britanie e dedicată apărării Ucrainei
13:39
Cum reacționează Europa la concesiile teritoriale ale Ucrainei. Șefa MI6 spune că Marea Britanie e dedicată apărării Ucrainei
EXTERNE A plătit 227.000 de euro pe o casă cu vedere la mare, dar în trei luni a fost nevoit să o demoleze. Ce a pățit un bărbat din Marea Britanie
13:35
A plătit 227.000 de euro pe o casă cu vedere la mare, dar în trei luni a fost nevoit să o demoleze. Ce a pățit un bărbat din Marea Britanie

Cele mai noi