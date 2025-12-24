Prima pagină » Lifestyle » Victor Ponta, mesaj de Crăciun. Videoul postat de fostul premier ia o turnură neașteptată

Victor Ponta, mesaj de Crăciun. Videoul postat de fostul premier ia o turnură neașteptată

24 dec. 2025, 12:37, Lifestyle
Victor Ponta

Fostul premier Victor Ponta s-a amuzat alături de urmăritorii săi de pe contul de socializare. Astfel, politicianul a postat un videoclip de sezon care îl are ca protagonist pe un simpatic Moș Martin. Din fericire pentru iubitorii animalelor, totul ia o turnură neașteptată.

Anul 2025 a fost unul destul de rodnic pentru fostul premier Victor Ponta. A candidat la alegerile prezidențiale din luna mai, unde a ocupat un onorabil loc 4 cu peste 1,3 milioane de voturi și a revenit în PSD, intrând în Parlament pe listele acestuia. De asemenea, în luna februarie a reușit să îi ia un interviu faimosului activist republican Charlie Kirk, asasinat în urma unui atentat care a îndoliat America.

Chiar în ajunul Crăciunului, politicianul, recunoscut pentru stilul său ironic zeflemitor, a postat un clip cu un simpatic urs carpatin și o urare de Sărbători adresată tuturor fanilor săi, dar și românilor cu simțul umorului.

