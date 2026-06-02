Angajații TVR au declanșat conflictul colectiv de muncă. Ce-i reproșează sindicaliștii președintelui-director general Adriana Săftoiu

Angajații TVR au decis declanșarea conflictului colectiv de muncă. Sindicatele acuză conducerea instituției că încearcă să elimine o serie de drepturi salariale și profesionale prevăzute în actualul Contract Colectiv de Muncă (CCM).

Decizia a fost adoptată în unanimitate de Adunarea Generală a Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind – Filiala MediaSind TVR, în cadrul unei ședințe extraordinare desfășurate simultan la sediul central din București și în studiourile teritoriale din Craiova, Iași, Timișoara, Târgu Mureș și Cluj.

Adriana Săftoiu acuzată de presiuni

Potrivit reprezentanților sindicali, conflictul a fost declanșat după negocierile pentru noul Contract Colectiv de Muncă. Echipa desemnată de președintele-director general al TVR, Ana Adriana Săftoiu, ar fi propus eliminarea unor beneficii negociate de-a lungul anilor.

„Această decizie reprezintă răspunsul ferm și fără echivoc al salariaților la politica agresivă, arogantă și disprețuitoare promovată de președintele-director general al SRTv, Ana Adriana Săftoiu, care încearcă să impună un CCM ce elimină atât drepturi profesionale, cât și financiare obținute prin ani de negocieri și lupte sindicale. Sub pretextul unor constrângeri bugetare, Adriana Săftoiu urmărește reducerea angajaților la statutul unor simpli executanți, lipsiți de orice protecție profesională și le oferă mult sub nivelul prevăzut de actualul CCM”, transmite MediaSind TVR.

Drepturi și prime anulate

Sindicaliștii susțin că printre drepturile vizate se numără: eliminarea salariului minim pe unitate majorat cu 5%, eliminarea indexării salariale cu rata inflației, a primelor pentru pensionare, a primelor de Crăciun și Paște, precum și a altor drepturi negociate în CCM.

„În mod revoltător, conducerea TVR insistă să elimine aceste drepturi, deși majoritatea sunt suspendate în prezent prin ordonanțe de urgență și nu produc niciun impact financiar imediat asupra instituției”, susțin aceștia.

Reprezentanții angajaților reclamă faptul că multe dintre aceste drepturi sunt suspendate în prezent prin acte normative și nu generează costuri suplimentare imediate pentru instituție.

Munca suplimentară la stat

Sindicatul susține că noile propuneri ar reduce și compensațiile pentru activitatea desfășurată în weekend, în zilele de sărbătoare legală sau peste program.

Reprezentanții angajaților reclamă faptul că multe dintre aceste drepturi sunt suspendate în prezent prin acte normative și nu generează costuri suplimentare imediate pentru instituție.

Potrivit MediaSind TVR, angajații ar urma să primească sporuri de aproximativ 30%, nivel considerat insuficient comparativ cu prevederile legislației muncii.

Totodată, sindicaliștii critică lipsa de transparență privind colaborările externe ale televiziunii publice și solicită explicații privind creșterea bugetului alocat acestora.

Liderii sindicali: „TVR riscă să devină un instrument politic”

Liderii SRJ MediaSind și MediaSind TVR, Cristi Godinac și Sorin Torică, au acuzat conducerea instituției că încearcă să slăbească protecția profesională a jurnaliștilor și să elimine mecanisme importante de independență editorială.

Aceștia susțin că eliminarea unor prevederi din Contractul Colectiv de Muncă și a clauzei de conștiință a jurnalistului ar putea afecta independența profesională a angajaților televiziunii publice.

Sindicaliștii au criticat și lipsa unor măsuri guvernamentale pentru consolidarea finanțării instituțiilor publice de media, invocând prevederile Regulamentului european privind libertatea mass-media (EMFA).

Greva generală la orizont

Reprezentanții salariaților avertizează că, în lipsa unui acord privind noul Contract Colectiv de Muncă, protestele ar putea escalada.

„Angajații TVR transmit un semnal clar și răspicat – dacă nu va fi semnat un nou CCM vor recurge la măsuri de protest mult mai dure, inclusiv greva generală. Dacă șefa TVR va continua să insiste asupra eliminării drepturilor angajaților, întreaga responsabilitate pentru degradarea climatului social și a distrugerii Televiziunii Române îi va aparține în totalitate”, se arată în comunicatul MediaSind TVR.

Recomandarea autorului: Directorul TVR, Adriana Săftoiu, a făcut cumpărături cu cardul instituției de pe platforma lui Dragoș Pătraru, înainte de a-l transfera la postul public. Săftoiu a mai comandat burgeri și mâncare vietnameză din bani publici. Gândul publică sumele