Mette Frederiksen va prelua al treilea mandat de premier al Danemarcei, după negocieri de aproape două luni
Mette Frederiksen a anunțat oficial formarea unui nou guvern de coaliție în Danemarca și va prelua al treilea mandat consecutiv de prim-ministru. Acordul de coaliție vine după 69 de zile de negocieri intense, declanșate de alegerile parlamentare anticipate din 24 martie, devenind astfel cel mai lung blocaj post-electoral din istoria țării, scrie Politico.

Frederiksen va conduce un guvern minoritar de centru-stânga format din patru partide: Partidul Social-Democrat, Partidul Popular Socialist, Moderații și Partidul Social-Liberal. Împreună cu cele patru formațiuni politice controlează 82 din cele 179 de mandate din Parlamentul danez, cu toate că se află cub pragul majoritar de 90 de voturi.

„Cred că toată lumea va fi surprinsă de cât de mult vrem să facem. Este o platformă guvernamentală bună atât pentru locuitorii Danemarcei, pentru generațiile viitoare, cât și pentru animale”, a declarat Frederiksen presei luni seară, după ce a vorbit cu regele la bordul navei sale andocate în portul Odense.

Alegerile din luna martie au fragmentat puternic legislativul, unde există acum nu mai puțin de 12 partide în Parlament. Deși social-democrații, partidul lui Mette Frederiksen, au câștigat alegerile cu 38 de mandate, rezultatul a fost unul foarte prost din punct de vedere procentual (22%), cel mai slab rezultat electoral al formațiunii din 1903 până în prezent.

