Prima pagină » Actualitate » Aeroportul din Bruxelles, blocat de o grevă spontană. Toate zborurile sunt anulate

Activitatea aeriană a fost oprită marți pe aeroporturile din Bruxelles, în urma unei greve spontane a controlorilor de trafic aerian. Potrivit informațiilor obținute de de Gândul, nicio aeronavă nu mai decolează și nu mai aterizează, iar toate zborurile au fost anulate.

Măsura afectează atât cursele de plecare, cât și cele de sosire, blocând complet operațiunile aeriene din capitala Belgiei.

Situația afectează direct și cursele TAROM. Zborul RO374 Bruxelles (BRU) – București (OTP), programat pe 2 iunie 2026, a fost anulat.

„TAROM INFO: Booking Code: Z9D3RT Your flight RO374/Brussels (BRU) – Bucharest (OTP) on Jun 2, 2026 has been cancelled. Please contact any TAROM agency or your travel agent. We apologize for any inconvenience (n.r Vă rugăm contactați orice acent TAROM sau agentul dumneavoastră de călătorie. Ne cerem scuze pentru neplăcerile create)”.

Compania a transmis pasagerilor să ia legătura cu agențiile sau agenții de turism pentru reprogramare.

Persoanele afectate au confirmat pentru Gândul că activitatea aeroportuară este complet oprită.

„Da, din păcate, este grevă a controlorilor de trafic. Nu mai decolează nimic de pe aeroportul Bruxelles, nici spre Bruxelles. Suntem în discuții acum cu agenția de turism și cu Tarom. Vă anunțăm în scurt timp ce vom face.”

În lipsa unor zboruri operaționale, pasagerii afectați așteaptă soluții de rerutare sau reprogramare din partea companiilor aeriene.

