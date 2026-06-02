Ultimul mesaj postat de Consulatul General al Federației Ruse din Constanța, după ce a fost închis de MAE

Consulatul General al Federației Ruse din Constanța a postat un ultim mesaj pe rețelele sociale, în vederea cetățenilor ruși din România, după ce a fost închis de Ministerul Afacerilor Externe, iar Consulul Rusiei la Constanța, Andrey Kosilin, a fost numit persona non grata, din cauza dronei rusească care a căzut peste un bloc de locuințe din Galați.

În mesajul postat pe Facebook, Consulatul General al Federației Ruse din Constanța au transmis că decizia părții române vizeză închiderea unei misiuni diplomatice active din 1947 și au detaliat procedura de predare a documentelor pentru cetățenii ruși aflați în România.

„Stimați compatrioți, stimați candidați,

Cu profund regret vă informăm că partea română a decis să închidă Consulatul General al Rusiei la Constanța, care funcționează din 1947.

În acest sens, dorim să vă informăm despre procedura de primire a candidaților pentru luna iunie:

Ridicarea documentelor (pașapoarte, certificate completate, documente solicitate) se va efectua fără programare în următoarele date:

Marți, 2 iunie, între orele 9:00 și 13:00;

Miercuri, 3 iunie, între orele 9:00 și 13:00;

Vineri, 5 iunie, între orele 9:00 și 13:00;

Marți, 9 iunie, între orele 9:00 și 13:00;

Miercuri, 10 iunie, între orele 9:00 și 13:00.

Dacă nu puteți ridica documentul la datele specificate sau pentru orice alte întrebări, începând cu luna iulie, puteți contacta Secția Consulară a Ambasadei Rusiei în România telefonic la +40-21-222-15-56 sau prin e-mail la adresa [email protected].

Toate programările pentru luna următoare au fost anulate. Consulatul General va depune toate eforturile pentru a ajuta cetățenii care au programat pașapoarte noi pentru a le înlocui pe cele existente, care expiră în următoarele 90 de zile.

Dacă programarea dumneavoastră a fost anulată, vă recomandăm să contactați cel mai apropiat oficiu consular (București, Chișinău, Sofia sau Istanbul).

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa [email protected] sau să trimiteți un Telegram la adresa @consulatulrusiei. Vedeți mai multe postări.”

