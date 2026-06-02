Fostul premier Victor Ponta a reacționat vehement în cazul punerii sub învinuire a generalului Vlad Gheorghiță șeful Statului Major al Apărării. Politicianul avertizează că în plină criză geopolitică mondială, nu mai este nevoie să ne atace Rusia.

Statului Major al Apărării, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la uzurparea funcției . Șefulgeneralul Vlad Gheorghiță, a fost pus sub învinuire într-un dosar de DNA. Șeful Armatei este suspect de trafic de influență și abuz în serviciu

Ponta: Ce mesaj transmitem unui public deja panicat de tot felul de „analiști” care se isterizează pentru bani?

DNA Victor Ponta mărturisește că nu l-a agreat vreodată pe Gheorghiță (foto), despre care consideră că apărea foarte des la televizor doar pentru a emite „lozinci destul de stupide ”. Totuși, în plină criză de securitate, să-l plimbi pe laeste o isterie în plus, transmite fostul premier.

Nu mai este nevoie să ne atace Rusia, că ne atacăm noi singuri.

Nu mi-a plăcut niciodată de generalul Vlad Gheorghiță, pentru că ieșea la televizor și spunea niște lozinci destul de stupide. Făcute special să „cadă bine” la urechile politicienilor pro-război.

Dar astăzi, în plină criză de securitate, să îl târăști la DNA pe șeful Statului Major al Apărării pe motiv că ar fi intervenit pentru fiica unui coleg mi se pare o mostră de “tesla în ….” , tipic românească!

Ce mesaj transmitem unui public deja panicat de tot felul de „analiști” care se isterizează pentru bani și like-uri pe Facebook, susținând că suntem în război? Ce mesaj transmitem Rusiei? Care ne vede din ce în ce mai mult ca pe un inamic și o țintă? Ce mesaj primesc militarii din subordinea generalului Gheorghiță, văzându-și comandantul umilit pentru un fleac? Ce mesaj transmitem Armatei Române, instituție pe care trebuie să o respectăm mai mult ca niciodată în ultimii 80 de ani?

„Pentru binele țării”, generalul putea fi trecut discret în rezervă

În continuare, fostul candidat la alegerile prezidențiale mai observă că, într-o țară civilizată, un astfel de caz ar fi fost tratat mult mai discret, iar cel dovedit vinovat ar fi fost trecut în rezervă.

Într-o țară normală la cap, dacă exista o problemă serioasă cu șeful Armatei Române, atunci președintele era informat discret de procurorul general și, pentru binele țării, se găsea un pretext onorabil pentru „trecerea în rezervă”. Așa, practic, ne împușcăm între noi ca niște bieți șefi de clanuri de cartier. După aceea urlăm că nu suntem în stare să ne apărăm de dronele rusești! #rezist Știu că Miruță, ministrul Apărării, își freacă mâinile de fericire că a mai scăpat de cineva al cărui principal „defect” este că nu este USR-ist. Știu că „focile”vor mereu dosare, chiar și atunci când acestea se dovedesc ridicole. Dar acum ne sabotăm singuri într-un ritm fără precedent. Oare mai reușim să revenim, măcar cât de cât, la normalitate?

