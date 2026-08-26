Cutremur în televiziune. Una dintre cele mai cunoscute vedete și-a anunțat demisia. A prezentat ani de zile o emisiune de succes

Prezentatorul TV Virgil Ianțu a anunțat pe Facebook încheierea colaborării sale cu Televiziunea Română, după nouă ani în care a moderat concursul de cultură generală „Câștigă România!”. Proiectul a reprezentat unul dintre cele mai longevive și apreciate formate ale postului public.

Virgil Ianțu a transmis un mesaj prin care a detaliat parcursul proiectului la postul public, evidențiind evoluția emisiunii de-a lungul celor 9 ani de difuzare.

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„Cei 9 ani de «Câștigă România!» la TVR se încheie aici! A fost un drum lung și frumos. Alături de un format românesc creat de Zucchero Media, care a crescut și și-a câștigat publicul și popularitatea în mod organic, fără să se bucure vreodată de avantajul unor campanii masive de promovare”, a precizat prezentatorul TV.

Virgil Ianțu a subliniat succesul pe care concursul de cultură generală l-a înregistrat în afara țării, iar formatul este extrem de apreciat și în afara granițelor.

„Un format românesc care a trecut granițele. În toți acești ani, «Câștigă România!» a fost nominalizat la EBU printre formatele importante din Europa și a primit premii în țară, reușind să se impună chiar în fața unor emisiuni consacrate. Iar astăzi, formatul este produs și difuzat în Galicia, Spania, ajuns deja la al treilea sezon”, a adăugat el.

Moderatorul a ameționat faptul că proiectul și-a construit notorietatea prin calitatea conținutului editorial și prin contribuția concurenților care au trecut prin platoul de filmare.

„Asta înseamnă că formatul și-a câștigat, prin propriile forțe, locul și statutul. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit în toți acești ani, concurenților, oameni extraordinari, care au dat personalitate și emoție fiecărei ediții.”

Virgil Ianțu: „«Câștigă România!» nu dispare!”

În finalul mesajului său, Virgil Ianțu a mulțumit echipei din spatele camerelor de filmat și a lăsat să se înțeleagă că proiectul „Câștigă România!” ar putea continua sub o altă formă.