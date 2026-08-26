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O nouă dronă a fost descoperită în această dimineață pe plaja din Olimp. Geniștii și Armata au ajuns la fața locului. Imagini exclusive

Ruxandra Radulescu
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O dronă a fost adusă la mal pe plaja din Olimp, miercuri, 26 august, la orele dimineții. Armata și un echipaj de geniști s-au deplasat la fața locului pentru a face verificări. Drona se află în dreptul hotelului Oltenia din Olimp.

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UPDATE: Geniștii încearcă să detoneze drona de pe plaja din Olimp.

Zona a fost încercuită și izolată pe o rază de aproximativ 500 de metri, pentru desfășurarea verificărilor în condiții de siguranță.

Există posibilitatea ca aceasta să conțină încărcătură explozibilă.

România, sub presiunea incidentelor cu drone

România a înregistrat, în mai puțin de o săptămână, o succesiune intensă de incidente cu drone, de la aparate care au pătruns în spațiul aerian național până la fragmente cu încărcătură explozivă descoperite pe litoral și o dronă maritimă neutralizată în apropierea infrastructurii energetice din Marea Neagră.

Seria recentă de incidente vine într-un context în care atacurile cu drone din apropierea frontierei româno-ucrainene au devenit aproape recurente.

Potrivit datelor Ministerului Apărării Naționale, actualizate la 25 august, de la începutul războiului din Ucraina au fost gestionate 125 de situații de atac în apropierea frontierei, 43 de pătrunderi neautorizate în spațiul aerian sau maritim național și 68 de situații în care au fost identificate drone sau fragmente de drone.

Patru drone au fost doborâte. Numai în 2026, MApN contabilizează 25 de pătrunderi neautorizate și 32 de cazuri în care au fost găsite drone sau fragmente.

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