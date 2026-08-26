Fănel Bogos spune ce a vorbit cu Ilie Bolojon în biroul de la Palatul Victoria. Numele premierului demis apare în scandalul de corupție

Afaceristul Fănel Bogos a relatat la Antena 3 CNN cum a ajuns în biroul premierului Ilie Bolojan, în contextul scandalului de corupție în care secretarul general al Guvernului, Cristina Trăilă, a fost pusă marți sub urmărire penală. Bogos susține că a solicitat întâlnirea după ce, timp de doi ani, a reclamat presupuse abuzuri făcute de șeful DSVSA, Mihai Ponea la adresa fermelor sale.

Omul de afaceri, arestat preventiv pentru șantaj și eliberat ulterior, neagă orice acuzație de mită și susține că discuția cu Ilie Bolojan a vizat exclusiv problemele pe care le reclama în relația cu ANSVSA și autoritățile statului.

„„Nu este vorba despre nicio șpagă. Eu vă spun că sunt un mare credincios…De doi ani mă plâng la toate autoritățile statului, de la ministrul Agriculturii, la domnul Ciolacu, la domnul Ciucă. La ministrul Agriculturii am fost de trei ori cu abuzurile pe care le face cumătrul meu. Îmi este cumătru domnul Ponea. De doi ani sunt hărțuit și vrea cumătrul meu să mă închidă. De doi ani de zile sunt la toți politicienii…”.

Drumul către Bolojan a trecut pe la Mihai Barbu, fost președinte interimar al organizației PNL Vaslui

Fostul președinte interimar al organizației PNL, Mihai Barbu, aflat în prezent sub control judiciar în acest caz, a fost primul care ar fi fost dispus să îl asculte în legătură cu problemele reclamate, a mai spus Bogos:

„Primul care m-a primit, fiind venit nou în organizația PNL Vaslui, a fost domnul Barbu, care nu știa despre ce probleme sunt, și a fost singurul om care m-a ascultat. I-am explicat că sunt supus la presiuni. Meseria mea de bază e boier fără „b”, nu sunt… Dar am ajuns locul 3-4 pe țară în industrie”.

Cristina Trăilă i-ar fi facilitat lui Bogos întâlnirea cu Bolojan

După mai multe discuții cu Mihai Barbu, Bogos a ajuns la Palatul Victoria, unde a discutat cu Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului:

„Pe ușa din față a Guvernului am ajuns la doamna Trăilă prima oară. La intrarea principală. Ajungând acolo, știam că de ANSVSA răspunde Cancelaria Premierului. Prima oară m-am dus la Cancelaria Premierului. Doamna Trăilă mi-a spus că nu se poate întâmpla așa ceva în România. Același lucru mi-a spus și premierul. Premierul mi-a spus că nu se poate să fiu cel mai mare producător de ouă din România și să se întâmple abuzurile asupra fermelor mele. Am 40 de ferme în șase județe. După ce am discutat cu domnul Barbu, după o perioadă de două-trei luni de zile, la insistențele mele, am zis: mă duc și mă culc pe preș la Palatul Victoria, pentru că sunt un producător cu 40 de ferme în șase județe. Nu sunt un găinar de la Vaslui. Meseria mea de bază e boier fără „b”. Pot să fiu și bou fără „b”, adică ou, dar dacă mă tot spargi în cap… mă împuți… În primul rând, salmonelele amândouă le-am câștigat în instanță. Cumătrul meu este cel mai bogat funcționar public. Are investiții o grămadă, are să îmi dea mie o grămadă de bani. Corupția nu e la Bolojan și la mine…Domnul Barbu venea o dată la două săptămâni în județ, să refacă ce se stricase după plecarea lui Nelu Tătaru, să refacă organizația PNL Vaslui”.

Fănel Bogos susține că a ajuns în biroul lui Ilie Bolojan după ce Mihai Barbu i-a prezentat premierului situația sa, iar acesta a vrut să o audă direct de la el. Potrivit afaceristului, întâlnirea a fost organizată la insistențele sale, după ce a reclamat timp de doi ani presupuse abuzuri împotriva fermelor sale.

Cum a ajuns Bogos în biroul lui Bolojan

Bogos spune că l-a așteptat pe Bolojan la Palatul Victoria, în timpul unei ședințe de Guvern, și i-a explicat că este cel mai mare producător de ouă din România și că niciuna dintre sesizările sale către autorități nu a dus la măsuri.

„Am ajuns cu domnul Mihai Barbu ca să îi explic, pentru că Mihai Barbu i-a explicat domnului Bolojan, iar domnul Bolojan nu a crezut. Și atunci m-a chemat pe mine direct. La insistența mea, domnul Barbu mi-a organizat o întâlnire cu domnul Bolojan. Am zis: domnule, nu mai pot suporta. Am ajuns la Palatul Victoria. M-am dus și am așteptat, că era ședință de Guvern. I-am explicat că sunt cel mai mare producător de ouă și i-am explicat problemele pe care le am, și nu m-a crezut. I-am spus: domnule premier, eu nu am venit să mă plâng. De la Bârlad până la București sunt câmpurile pline de lacrimile mele. Tot politicul din România știe ce se întâmplă cu abuzurile asupra mea, dar nimeni nu ia măsuri”.

Ce i-ar fi transmis Bolojan lui Bogos

Bogos a mai povestit că a stat un sfert de oră în biroul lui Bolojan:

„El a spus că o să facă adrese către ANSVSA și că o să trimită Corpul de Control al ANSVSA-ului la noi. Îl poți acuza pe Bolojan de orice, dar de mită nu. Eu mor cu crucea în mână dacă Bolojan a luat un leu sau am discutat vreodată de un leu. În tot acest dosar nu s-a discutat de niciun leu”.

Întrebat dacă i-ar fi oferit ceva lui Bolojan în schimbul anumitor servicii sau favoruri, Bogos a spus:

„În schimbul a nimic, doar ca să ajute industria, să ajute economia. Nu am dat nimic”.

Ce spune Bogos despre stenogramele DNA

În privința stenogramelor DNA, Bogos a precizat că numele său a fost invocat după o petrecere:

„După o petrecere, am spus că mă duc la Bolojan. Într-o săptămână, două, trei am spus că mă duc la Bolojan, dorm pe preșul dumnealui, să mă primească! După petrecerea aia, cei trei plecați de la petrecere au vorbit între ei, nu cu mine. Și-au dat cu părerea. Domnul Anisiei este un hazardist. Niciodată nu am finanțat niciun partid, pe nimeni. Domnul Barbu mi-a spus că ar fi bine să fiu…” „Justiția va face lumină clară. Dacă, eu Bolojan, Trăilă și cu domnul Barbu suntem vinovați cer pedeapsă de zece ori. Am botezat 134 de copii și am cununat 50 de perechi. Am făcut biserică”, a mai spus Bogos.

Cum a apărut numele premierului în scandalul de corupție

Scandalul de corupție în care secretarul general adjunct al guvernului, Cristina Trăilă, este de astăzi urmărită penal, în dosarul afaceristului care s-a întâlnit cu Ilie Bolojan ia amploare. Afaceristul Fănel Bogos, arestat preventiv pentru șantaj și eliberat ulterior, fusese sancționat de DSVSA Vaslui, după ce la fermele lui a fost depistat, în septembrie 2024, un focar de salmonella.

Atunci, șeful DSVSA, Mihai Ponea, a decis uciderea a 230.000 de păsări de la fermele afaceristului. Acesta a vrut să-și ia revanșa și să-l schimbe din funcție pe Ponea, apelând la toate metodele posibile, inclusiv la aceea de a se întâlni cu Ilie Bolojan.

Dosarul de la DNA conține nume celebre la nivel național, iar una dintre persoanele care s-ar fi oferit să îl ajute pe omul de afaceri Fănel Bogos a fost Mihai Barbu, care l-a dus până în biroul premierului Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

Până la declanșarea scandalului, Barbu era președinte al PNL Vaslui, președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară și trezorier al PNL la nivel național, funcții pe care le-a pierdut ulterior.