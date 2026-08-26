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Vremea se schimbă radical în România. După caniculă, meteorologii ANM au emis cod galben de ploi și furtuni în mai multe județe

Elena Popescu
Vremea se schimbă radical în România. După caniculă, meteorologii ANM au emis cod galben de ploi și furtuni în mai multe județe
Foto: Shutterstock
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Vremea se schimbă radical în următoarele ore. După zile întregi de caniculă, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie au emis un cod galben de ploi și furtuni în mai multe județe din România.

Așadar, potrivit ANM, în intervalul 26 august, ora 08 – 26 august, ora 23, în jumătatea de nord a Moldovei și în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…40 l/mp.

De asemenea, meteorologii avertizează că vor fi manifestări de instabilitate atmosferică pe arii restrânse și în restul teritoriului.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, miercuri, valorile termice vor scădea, astfel că temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade. Cerul va avea înnorări temporare, trecător va ploua slab (cantități de apă de 2…5 l/mp) și vor fi descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (rafale de 40…45 km/h).

Cum va fi vremea în luna septembrie

Săptămâna 31.08.2026 – 07.09.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate în vestul, sud-vestul, nordul, centrul țării, în timp ce în restul teritroului regimul termic se va situa în limitele normale pentru acest interval.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile sud-vestice, iar în restul țării va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Săptămâna 07.09.2026 – 14.09.2026

Mediile valorilor termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice, nordice și centrale, în timp ce în restul teritoriului se vor situa în jurul mediilor multianuale.

Regimul pluviometric va fi în general deficitar pentru această săptămână în regiunile sudice, iar în restul teritoriului se va situa în jurul mediilor multianuale.

Săptămâna 14.09.2026 – 21.09.2026

Temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul climatologic al acestei perioade în cea mai mare parte a țării. Regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, posibil ușor deficitar în vestul și nord-vestul țării.

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