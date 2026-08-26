Ion Cristoiu: O capodoperă de imbecilitate politică – Scrisoarea liderilor PPE și Renew Europe

În Pastila sa editorială de miercuri, 26 august, gazetarul Ion Cristoiu vorbește despre „o capodoperă de imbecilitate politică: Scrisoarea liderilor PPE și Renew Europe”.

„Evident, mulți dintre dumneavoastră au aflat despre scrisoarea adresată de liderii grupurilor PPE și Renew Europe președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care se cere ca României să nu i se dea acele peste 700 de milioane de euro la care are dreptul după ce legea ANI, care face parte dintre jaloanele PNRR, este promulgată și ajunge la Comisia Europeană.

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Deci, una dintre condițiile pentru ca această sumă să revină României este adoptarea acestei legi. Este o lege cerută de PNRR și, față de legea veche, vizează o mai mare exigență a Agenției Naționale de Integritate în chestiuni de incompatibilitate și, prin anumite prevederi, inclusiv așa-zisul amendament Fritz, clarifică prevederi care se dau sub semnul ambiguității.

Deci, potrivit prevederilor din vechea lege, un primar, un ales local care era declarat incompatibil de justiție nu făcea nimic, deoarece era o formulare: „încetează de drept mandatul”. Încetează mandatul de drept.

Uitați-vă la Nicușor Dan. Nu spune nicăieri, nici în cât timp. Adică, la Nicușor Dan, cum poate fi interpretată absența unei prevederi în materie de timp? Trebuia, din experiența lui Nicușor Dan, care, deși Constituția spune că, după consultări, trebuie să desemneze, el zice: „Păi, după când? După consultări, după… Poate să fie și după doi ani.” Așa și dincoace.

Bun, această lege a trecut, a fost votată de Parlament, a trecut de controlul de constituționalitate al CCR. Și dacă Senatul scoate amendamentul cu cei care seamănă cu soții, cu soții și soțiile, cu partenerele de viață, depus de AUR, ce trebuie să facă? În acel moment, legea trebuie să meargă la promulgare și, până pe 31 august, ea trebuie promulgată și publicată în Monitorul Oficial. Se consideră că ne-am îndeplinit un angajament în chestiunea ANI și primim banii.

Liderii acestor două grupuri, deci, repet, PPE și Renew Europe, spun că îi cer Ursulei să nu ne dea acești bani deoarece legea ar conține un amendament Fritz, care amendament încalcă statul de drept și, deci, România, prin adoptarea acestei legi, încalcă statul de drept.

Eu n-am rar văzut o capodoperă de imbecilitate precum acest document. Unde încalcă statul de drept? A trecut în Parlament. În Parlament a fost votată, a fost o majoritate pentru acest amendament, a trecut și de CCR. Argumentele aduse de ei sunt de o imbecilitate… Da, dar în legătură cu decizia CCR sunt persoane care spun că n-a fost corectă în România. Pot să spună în orice țară a Europei din punct de vedere juridic, dar nu numai atât.

Cel mai important, în materie de imbecilitate, este că România este acuzată că a încălcat articolul 22, alineatul (1), din Tratatul Uniunii Europene și, deci, România trebuie exclusă din Uniunea Europeană.

Încălcat tratatul? De ce? Pentru că, în cazul Fritz, ce spune, pe scurt, acest tratat? Acest articol spune că orice cetățean al Uniunii care are reședința într-un stat membru poate fi ales pe plan local. Poate alege. Se spune că, în momentul în care a fost ales, Dominic Fritz era neamț și a beneficiat de această prevedere și, având în vedere că el și-ar pierde acum mandatul, s-a încălcat acest articol.

Articolul spune că are dreptul să fie ales, nu dreptul să rămână în funcție chiar când încalcă legea.

Dar, dincolo de toate acestea, pun o întrebare: din aceste două grupuri fac parte PNL-iști și useriști? Păi, eu n-am auzit pe niciunul dintre acești europarlamentari protestând public pentru că, în numele lor, România este tratată ca o colonie. Ca o colonie, așa, de mâna a doua, pentru că aceasta este esența acțiunii.

Păi, nu trebuia să protestăm?

Adică, pentru că în România, nu știu… În România, unu, o persoană, Dominic Fritz, are o problemă. România trebuie pusă pe coji de nucă.

Dar rămâne întrebarea: unde sunt parlamentarii, inclusiv cei de pe platforma PNL și Europa, din România?”, spune Ion Cristoiu.