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Statele Unite suspendă programările pentru vize la nivel mondial. Care sunt explicațiile oficialilor americani

Statele Unite suspendă programările pentru vize la nivel mondial. Care sunt explicațiile oficialilor americani
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Guvernul Statelor Unite a suspendat temporar procesarea cererilor de vize de imigrare în toate ambasadele și consulatele americane, pe fondul introducerii unor verficări mai stricte privind situația financiară a solcitanților. Persoanele care aveau interviuri stabilite au început să primească notificări de anulare, fără să li se comunice când vor fi reprogramate, potrivit Reuters.

Un purtător de cuvânt a anunțat că Departamentul de Stat de la Washington a lansat o inițiativă globală de instruire la toate reprezentanțele diplomatice americane, iar serviciile pentru vize urmează să fie reprogramate pentru a permite formarea personalului.

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Sub conducerea președintelui Donald Trump, administrația americană a început o campanie de reprimare a imigrației în SUA, inclusiv prin măsuri agresive de deportare, anularea de vize și „green cards” din diverse motive cum ar fi opiniile politice ale solicitanților sau participarea acestora la proteste în favoarea palestinienilor și împotriva ofensivei israeliene din Gaza, mai scrie Reuters.

Administrația vrea să verifice mai atent cine ar putea ajunge să depindă de ajutoare publice

Oficialii americani susțin că noul sistem trebuie să împiedice intrarea în SUA a unor persoane care ar putea ajunge ulterior să depindă de beneficii publice. Suspendarea face parte dintr-o serie mai largă de măsuri prin care administrația Trump încearcă să limiteze atât imigrația legală, cât și pe cea ilegală și să facă accesul în sistemul american mai selectiv.

Tot în această săptămână, administrația a anunțat că intenționează să retragă vizele unor solicitanți de azil care au intrat inițial în SUA ca turiști sau pentru afaceri. Până la 200.000 de persoane care cer în prezent azil ar putea fi afectate. Dacă măsura va fi aplicată la această scară, ar putea deveni cea mai mare retragere în masă de vize din istoria Statelor Unite. Acțiunea este coordonată cu Departamentul pentru Securitate Internă.

Măsura va fi luată în coordonare cu Departamentul pentru Securitate Internă

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a anunțat că inistuția colaborează cu Departamentul pentru Securitatea Internă (DHS) pentru a identifica și revoca vizele non-imigrant ale străinilor care au venit în SUA susținând că sunt vizitatori pe termen scurt, dar care depun ulterior cereri de azil pentru a rămâne permanent în țară.

„Colaborăm cu DHS pentru a identifica și a revoca vizele de non-imigrant ale străinilor care au venit în Statele Unite pretinzând că sunt vizitatori pe termen scurt, dar care apoi depun cereri de azil pentru a rămâne aici permanent”, a confirmat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott.

O măsură asemănătoare a fost blocată de un judecător federal

Actuala suspendare vine după ce administrația Trump a încercat anterior să limiteze cererile de viză pe baza aceluiași principiu al „poverii publice”, adică riscul ca un solicitant să ajungă să depindă de ajutoarele statului. Măsura includea restricții pentru solicitanți din 75 de țări, dar a fost anulată de un judecător federal.

„Instanța a spus clar că legile privind imigrația nu pot fi folosite pentru a justifica discriminarea”, a declarat săptămâna trecută Joanna Cuevas Ingram, avocat principal la National Immigration Law Center.

În februarie, un alt judecător federal a blocat și tentativa președintelui Trump de a suspenda complet sistemul american de primire a refugiaților.

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