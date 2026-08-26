Istvan Kovacs s-a „remarcat”, din nou, în Liga Campionilor. A dat două „roșii” aceleiaşi echipe în prelungirile partidei şi a declanșat dezastrul

Arbitrul Istvan Kovacs a oficiat într-un nou meci de Liga Campionilor și n-a ratat prilejul să se remarce încă o dată. Sabah Baku a învins Hapoel Beer Sheva cu 5-2 și s-a calificat în faza grupelor, scrie PROSPORT.

Returul a fost dramatic și totul s-a decis în prelungirile întâlnirii. Formația israeliană a terminat meciul cu doi oameni mai puțin.

Kovacs a dat două cartonașe roșii

În tur, pe arena din Giulești, Hapoel Beer Sheva câștigase cu 2-1 și a fost în avantaj de două ori (1-0 și 2-1) și la retur, arată ProSport. Dar finalul partidei a avut o desfășurare incredibilă. S-a înscris în minutul 94, iar după ce meciul a intrat în prelungiri a urmat o desfășurare incredibilă.

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Istvan Kovacs a dictat două eliminări. Prima a venit în minutul 100, când Djibril Diop a primit al doilea cartonaș galben și a fost trimis la vestiare. Fundașul intrase pe teren la pauză, în locul căpitanului Miguel Vitor, care fusese lovit la cap în finalul primei reprize. A doua lovitură pentru Hapoel Beer Sheva a venit în minutul 117 – Eliel Peretz a fost și el eliminat, tot pentru cumul de cartonașe galbene.

În inferioritate numerică, Hapoel nu a făcut față și a clacat, iar Sabah Baku a închis meciul la 5-2. Golurile azerilor au fost marcate de Nwachukwu (’38), Rakhmonaliyev (’74), Mutallimov (’94), Mbina (‘101) și Mickels (‘115). Pentru Hapoel Beer Sheva au înscris Zlatanovic (’10) și Mizrahi (’61).

Israelienii reclamă arbitrajul

La finalul jocului, Miguel Vitor a criticat arbitrajul. El a vorbit despre eliminarea lui Diop, considerată nedreaptă. Căpitanul lui Hapoel Beer Sheva a spus că decizia lui Istvan Kovacs a fost dură.

„Nu suntem supărați pe Diop. Nu am văzut reluarea, dar nu cred că a meritat al doilea cartonaș galben. Suntem cu toții împreună ca echipă și nu dăm vina pe nimeni personal, nu e vorba doar despre el”, a spus Miguel Vitor.