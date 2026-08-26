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Bolojan dă înapoi în scandalul burselor sociale: ”Vom rămâne pe actualul sistem”

Elena Popescu
Bolojan dă înapoi în scandalul burselor sociale: ”Vom rămâne pe actualul sistem”
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Un proiect de Hotărâre de Guvern pus în dezbatere publică pe 17 august prevede, în forma actuală, eliminarea plății burselor sociale pe perioada vacanțelor școlare.

Acest proiect, care prevede tăiarea burselor sociale în perioada vacanțelor, a stârnit un adevărat scandal, politicieni, sindicaliști, profesori susținând menținerea ajutorului pentru copii în forma actuală, în care bursele sociale sunt acordate și în vacanțe.

Premierul interimar Ilie Bolojan a venit cu clarificări în privința propunerii Ministerului Educației privind acordarea burselor sociale doar pe durata cursurilor. Șeful Guvernului spune că măsura este încă în etapa de consultare publică și că forma finală a actului normativ ar putea fi modificată.

”Discuția pe care am avut-o cu domnul ministru, alocațiile de tip social, care sunt o formă de sprijin lunară, au o logică în accepțiunea ministerului să fie date lună de lună. Bursa este un element de sprijin pentru a te duce la școală. Poate să fie bursă de merit, poate să fie bursă socială”, a spus Bolojan, marți la Digi24.

Bolojan: ”Vom regla lucrurile”

Premierul a precizat însă că propunerea Ministerului Educației se află într-o etapă de transparență și consultare și că forma finală a actului normativ poate fi modificată.

”În momentul în care vine să fie propusă, vom regla lucrurile. Foarte probabil vom rămâne pe actualul sistem. Pe actualul sistem”, a precizat Bolojan.

Clarificările prim-ministrului vin după ce Ministerul Educației a propus eliminarea burselor sociale acordate în timpul vacanței.

”Este o propunere, sigur că venită din zona de preuniversitar. Definiția dată în legea din 2023, dar și înainte pentru bursa socială, spune că reprezintă o formă de sprijin în vederea susținerii participării la activitățile didactice. Înainte de a vorbi de tăiere, noi suntem acum într-un proces de dezbatere publică. În multe țări bursa socială nu se acordă pe perioada vacanței. Fiind un mod de a-l stimula să participe”, declarase Dimian săptămâna trecută.

O decizie finală va fi luată însă după încheierea procesului de consultare și definitivarea actului normativ.

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