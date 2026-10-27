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Două posturi TV noi sunt pregătite să apară în luna noiembrie 2026, în grila Digi RCS-RDS România

Două posturi TV noi sunt pregătite să apară în luna noiembrie 2026, în grila Digi RCS-RDS România
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Două posturi TV noi sunt pregătite să apară în luna noiembrie 2026, în grila Digi RCS-RDS România.

Două posturi TV noi sunt pregătite să apară în luna noiembrie 2026, în grila Digi RCS-RDS România

DIGI TV ar urma să introducă, în următoarele săptămâni, două noi canale HD în grila de programe tv, scrie gadget.ro.

Cele două posturi introduse de DIGI ar fi Cinethronix HD și Cinemaraton Plus HD.

Ce se întâmplă cu Cinethronix HD

Postul dedicat documentarelor românești, Cinethronix, a avut un traseu sinuos. În primăvară, canalul a ieșit din grila de cablu Digi, unde emitea ca post regional și a rămas pentru o perioadă accesibil mai mult în aplicația online.

Ulterior, canalul a obținut o nouă licență de emisie de la CNA și și-a reluat emisia oficială în format SD și HD, fiind deja preluat de alți operatori din piață, cum ar fi Vodafone.

Cinemarathon Plus HD, de la SD la HD

În cazul Cinemaraton Plus, lucrurile sunt diferite. În grila Digi a fost introdusă versiunea Cinemaraton Plus SD, în timp ce alți operatori concurenți au inclus varianta HD (introducerea Cinemaraton Plus HD pare a fi un pas firesc).

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