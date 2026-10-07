Au trecut câteva luni de când Paramount Sklydance a fuzionat cu Warner Bros Discovery. printr-o achiziție record de 110 miliarde de dolari. Compania condusă de David Ellison, fiul lui Larry Ellison, un miliardar american prieten cu președintele Donald Trump.

În urma achiziției, Paramount preia drepturile de autor ale unor francize ca Harry Potter, Batman, Superman, Looney Tunes, Scooby-Doo, Dune, Blade Runner, King Kong și Godzilla.

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Inclusiv cele mai de succes seriale de pe HBO, precum Sopranos, Euphoria, Rome și Game of Thrones, vor intra în posesia gigantului condus de Ellison. Într-un articol publicat pe 6 octombrie, BBC News a scris că sunt așteptate patru mari schimbări care i-ar putea afecta pe consumatori și pe angajații din industria media și din cinematografie.

1.Prețurile la platformele de streaming ar putea crește

Warner Bros deține platforma HBO Max pe care se pot găsi serialele Sopranos, Game of Thrones și Euphoria, precum și filmele Mad Max, Matrix, Dune, DC, The Lord of the Rings și Harry Potter.

Iar Paramount Skydance deține platforma Paramount+, unde sunt difuzate serialele Yellowstone, Dexter și South Park, precum și filmele Mission Impossible, Gladiator, Star Trek, Transformers, Top Gun, World War Z etc.

BBC scrie că HBO Max și Paramount+ ar putea fi combinate într-o singură platformă în viitorul apropiat. Analiștii se așteaptă la creșteri de prețuri având în vedere că gigantul combinat va căuta profitabilitate. Paramount mai deține și platformele separate SkyShowtime în Europa.

2.Mai multe filme de lansat în următorii 5 ani

Ca parte al acordului semnat cu statele americane care s-au opus fuziunii, Paramount Skydance a acceptat să lanseze un anumit număr de filme în fiecare an, pentru următorii cinci ani.

În primii doi ani, vor fi lansate 30 de filme anual. În următorii trei ani vor fi lansate câte 32 de filme anual. În total, vor fi aduse atât pe marele ecran, cât și pe platformele de streaming, în jur de 156 de filme. De asemenea, studiou abia fuzionat este oblgiat să asigure distribuirea a patru filme independente la fiecare an.

Dacă Skydance își ratează obiectivele, va fi forțat să vândă 49% din acțiunile la Miramax, studioul co-fondat de dizgrațiatul mogul Harvey Weinstein, recent condamnat la 15 ani de închisoare pentru viol și hărțuire sexuală.

Gigantul va putea căpăta mai multă flexibilitate de îndată ce obligațiunile vor expira în 5 ani. Și abia în 2031, Skydance ar putea urma modelul companiilor rivale ca Disney și Netflix pentru a lansa mai multe producții pe platformele de streaming decât în cinematografe. Înainte să cumpere în 21st Century Fox în 2019, Disney lansa anual între 12 și 17 filme în cinematografe, iar acum lansează numai între trei și șase pe an.

3.Ar putea urma concedieri masive

BBC News atenționează că fuziunea dintre cele două studiouri istorice ar putea declanșa un dezastru pentru lucrătorii din spatele camerelor. Actorii și scenariștii s-au opus achiziției.

Un raport publicat de firma de consultanță CVL Economics for LA County a estimat că ar putea fi eliminate 4.500 de locuri de muncă în domeniu și pierderi de salarii în valoare de 1,26 miliarde de dolari în următorii trei ani. Deși acordul instituie un fond pentru recalificarea lucrătorilor disponibilizați, avocații subliniază că nu împiedică concedierile și reducerea locurilor de muncă.

Syleecia Thompson, profesor de afaceri de la Universitatea Națională, avertizează că fuziunea celor două companii ar putea lovi dur companiile mici, furnizorii, firmele de catering și comunitățile locale, în timp ce Hollywood devine mai degrabă o rețea dispersată decât o atracție unică.

4.Vor urma schimbări majore pentru CNN și CBS, posturile de știri criticate de Trump?

CNN și CBS, cele mai mari televiziuni de știri din SUA, sunt vizate de fuziunea celor două companii gigantice, însă acordul prevede înființarea unui consiliu pentru independență editorială. Membrii vor fi numiți direct de Paramount. Înainte, Paramount deținea CBS News, iar Warner Bros. deținea CNN.

Cele două divizii de știri TV, odată intrate sub o singură umbrelă corporativă, s-au confruntat cu presiuni poitice intense. Președintele Donald Trump le-a interzis accesul jurnaliștilor CNN la Casa Albă, acuzând postul TV de știri că este pro-democrați și că dă știri false și defăimătoare despre el și Partidul Republican.

Directorul executiv al Paramount, David Ellison, l-a lăsat pe Mark Thompson – fost director general al BBC – să rămână la conducere la conducerea CNN după finalizarea achiziției. Bari Weiss, redactor-șef la CBS News, își va păstra, de asemenea, funcția.

Totuși, pentru că Paramount vizează reduceri de costuri de ordinul miliardelor de dolari, angajații se tem că s-ar putea ajunge la eliminarea unor locuri de muncă și chiar concedieri, iar apărătorii libertății presei și experții juridici rămân extrem de sceptici cu privire la capacitatea consiliului Paramount de a garanta libertatea redacțională.

Sursa Foto: Skydance