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Anunțul înfricoșător făcut de un copil criminal crescut într-o pușcărie de maximă siguranță: „O să mai omor și alți oameni”

Andrei Dumitrescu
Anunțul înfricoșător făcut de un copil criminal crescut într-o pușcărie de maximă siguranță: „O să mai omor și alți oameni”
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Un adolescent condamnat la zece ani de detenție pentru o crimă comisă în vara lui 2018, când avea doar 17 ani, ar fi spus față de personalul penitenciarului că, după liberare, va ucide din nou. Tânărul ar fi un deținut-problemă, care, din cauza comportamentului deosebit de violent, este ținut singur în celulă.

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Planul criminalilor

În vara lui 2018, Adrian Avădanei, în vârstă de 17 ani și Mihai Klug, de 15 ani, au fost arestați pentru că au ucis un taximetrist din Lugoj şi i-au furat maşina după ce, mai întâi i-au aruncat cadavrul într-un canal situat în apropierea unei păduri de lângă Buziaş, județul Arad.

Cei doi amici plecaseră de acasă decişi să omoare un șofer căruia să-i ia mașina pentru a se plimba cu ea.

În jurul orei 1.00 noaptea, au pornit spre casa unui vecin din localitatea Darova, hotărâţi să îl omoare şi să îi fure maşina, cu care să fugă de acasă. După ce au pus la punct detaliile, i-au cerut unui al treilea prieten un cuţit, pentru ca fiecare dintre ei să aibă câte unul. Apoi, înarmaţi, au pornit spre casa vecinului împreună, însă nu au putut intra în curte.

I-au aruncat trupul la canal

Ca urmare, au decis să se reorienteze, iar Avădanei a venit cu ideea să comande o cursă la o firmă de taxi. Așa au ajuns să ia un taxi condus de un bărbat în vârstă de 77 de ani, căruia i-au cerut să-i ducă în centrul comunei Darova.

Odată ajunși la destinație, l-au măcelărit pe șofer după care au mers până la marginea unei păduri, unde i-au aruncat trupul într-un canal.

Ulterior, au mers până la Gara de Nord din Timișoara, unde au vândut telefonul victimei pentru suma de 300 de lei și s-au plimbat cu autoturismul respectiv până când au rămas fără combustibil.

Și-a înfipt pixul în palmă până l-a scos pe partea cealaltă

Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că Adrian Avădanei a ajuns în Penitenciarul Arad.

În detenție, tânărul ar fi devenit repede un deținut-problemă și s-ar fi încăierat în dese rânduri cu ceilalți deținuți.

Evaluat medical, el ar fi primit tratament din partea medicului psihiatru și ar fi fost lăsat singur în celulă, deoarece ar constitui un pericol pentru ceilalți deținuți.

Sursele Gândul au afirmat, în acest sens, că, într-un acces de furie, Avădanei și-ar fi înfipt un pix în palmă până când a ieșit pe partea celalaltă, doar pentru faptul că nu a primit țigări, deși el voia neapărat să fumeze.

Adolescenții criminali au fost condamnați la zece, respectiv nouă ani de detenție

Totodată, bărbatul s-ar fi plâns că nu-l caută nimeni la penitenciar și nimeni nu este dispus să-l ierte pentru fapta comisă, dar ar fi menționat, în fața mai multor martori, că este sigur de faptul că, după liberare, nu se va putea abține și va ucide din nou.

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