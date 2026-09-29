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In memoriam Patrick André de Hillerin. Emisiunea „Omul și timpul”, unde jurnalistul a vorbit despre libertatea de exprimare, redifuzată la TVR Cultural

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În ultima ediție a emisiunii „Omul și timpul”, intitulată „Cine controlează adevărul?”, Patrick a vorbit, alături de jurnalistul Stéphane Luçon, despre lupta dusă pentru apărarea libertății de exprimare. A povestit ce a trăit, ce abuzuri a semnalat la CNA și la ANCOM și cât de perfide sunt metodele prin care guvernele pot îngrădi dreptul oamenilor de a afla adevărul. In memoriam, TVR Cultural va redifuza ultima ediție la care a participat Patrick de Hillerin.

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Ne este greu să scriem despre Patrick André de Hillerin la trecut. Am avut bucuria să colaborăm mai întâi la «Dispăruți fără urmă» (TVR1), apoi la «Omul și timpul» (TVR Cultural). Ne vor rămâne în minte inteligența lui, umorul și felul în care își susținea ideile, cu argumente solide”, scrie realizatorul Rafael Udriște pe Facebook.

Patrick: Suntem dependenți de aceste rețele de socializare

O întâlnire necesară și tensionată, un dialog despre adevăr, libertate și noile forme ale cenzurii în era digitală. Asta și-a propus și a și obținut realizatorul Rafael Udriște în emisiunea „Omul și timpul”, la TVR Cultural.

Nu mai avem presă tipărită aproape deloc și ca să promovăm ceea ce publicăm, în online, suntem dependenți de aceste rețele de socializare”, atrăgea atenția în emisiune Patrick de Hillerin.

Discuția cu jurnaliștii Stéphane Luçon și Patrick de Hillerin a avut în prim plan mecanismele invizibile care influențează astăzi accesul la informație, de la moderarea algoritmică și etichetările automate, până la limitarea vizibilității și a deciziilor netransparente ale platformelor digitale.

Este o reflecție despre putere, adevăr și libertatea de a spune lucrurilor pe nume, într-o lume în care liniile dintre protecție și control devin tot mai greu de distins„, spunea realizatorul emisiunii.

Publicul a descoperit în emisiune nu doar perspective teoretice, ci și experiențe directe ale unor jurnaliști și personalități publice care s-au confruntat aceste realități.

Trăim într-o epocă în care adevărul nu mai este un dat, ci un teritoriu disputat. Întrebarea nu mai este doar cine spune adevărul, ci cine are puterea să-l lase să circule”, afirma Rafael Udriște.

Dincolo de justificările oficiale, cum ar fi protecția publicului, combaterea dezinformării sau limitarea discursului instigator la ură, din dezbatere s-a conturat o realitate complexă: algoritmii filtrează realitatea înainte ca aceasta să ajungă la oameni. În acest context, linia dintre protecție și control devine tot mai greu de distins, iar jurnalistul este obligat să-și redefinească rolul.

Presa românească a pierdut ieri una dintre cele mai articulate și curajoase voci ale sale, iar întrebările lui Patrick André de Hillerin rămase fără răspuns devin și  întrebările noastre. A avut răbdarea să caute, priceperea să lege faptele și curajul să spună adevărul până la capăt.

Dumnezeu să-l odihnească în pace…

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