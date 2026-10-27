Război în Ucraina, ziua 1.706. Atac devastatoral rușilor asupra Kievului. Cel puțin o persoană a fost ucisă și alte opt, rănite

Războiul din Ucraina a intrat marți, 27 octombrie 2026, în a 1706-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Cel puțin o persoană a fost ucisă luni seară, la Kiev, într-un atac rusesc care a rănit grav alți opt oameni. Primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, a declarat că mai multe facilități medicale au fost avariate.

Kiev, sub stare de alertă permanentă

Rusia și-a intensificat atacurile cu drone și rachete împotriva Ucrainei în ultimele săptămâni. În prezent, Kievul, oraș cu aproximativ trei milioane de locuitori, se află într-o stare de alertă aproape permanentă.

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În timpul ultimului atac, „o clădire situată într-o zonă nerezidențială a fost lovită. Potrivit informațiilor preliminare, o persoană a fost ucisă în apropierea unuia dintre supermarketurile din sector”, a declarat Kliciko. De asemenea, o lovitură în apropierea unui cămin universitar a spart geamurile clădirii și a rănit o tânără de 20 de ani, a mai adăugat fostul campion la box.

Volodimir Zelenski a declarat că „rachete balistice rusești au lovit incinta unei universități. Rachetele au lovit zone foarte frecventate, iar în apropiere nu se află absolut nicio instalație militară”, a indicat el pe rețelele sociale.

Aceste lovituri intervin cu câteva ore înainte de intrarea în vigoare a unui armistițiu așteptat în orașul Oleșki, ocupat de forțele ruse, după luni de mărturii care semnalau penurii grave de alimente, apă și medicamente cu care se confruntă locuitorii. Moscova a transmis că va lua în considerare mai multe armistiții locale din motive umanitare, dar a promis că nu va încetini ritmul general al războiului.

Între timp, rușii și ucrainenii se pregătesc să reia discuțiile pentru pace aflate în impas, sub mediere americană. Întâlnirea ar urma să aibă loc luna viitoare, la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite.