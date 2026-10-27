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Alegeri decisive pentru Netanyahu. Opoziția s-a unit pentru a-l da jos pe cel mai longeviv premier din istoria Israelului

Alegeri decisive pentru Netanyahu. Opoziția s-a unit pentru a-l da jos pe cel mai longeviv premier din istoria Israelului
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Alegerile parlamentare din Israel, de astăzi, ar putea pune capăt domniei de aproape 20 de ani, cu mici sincope, ale lui Benjamin Netanyahu. Mai mulți lideri ai opoziției s-au aliat împotriva lui și zeci de mii de israelieni din diaspora au revenit în țară ca să poată vota. Sondajele arată că între coaliție si opoziție diferența de voturi este mică, iar lupta este strânsă.

Netanyahu și-a conturat campania electorală în jurul răsturnării regimului din Iran, susținută și de americani, care ar fi pregătiți să lanseze noi atacuri asupra Iranului, conform CNN.

Opoziția a făcut front comun ca să îl înlăture pe Netanyahu de la putere

În urmă cu o lună, cinci lideri ai opoziției din Israel au semnat un pact de neagresiune prin care au convenit să nu se atace reciproc în timpul campaniei electorale și să se concentreze asupra formării unui nou guvern. Decizia lor a fost luată în ciuda faptului că au viziuni diferite asupra securității, războiului și relațiilor cu palestinienii, conform Al Jazeera.

Înțelegerea dintre cei 5 lideri a fost semnată la reședința din Tel Aviv a liderului opoziției Yair Lapid. Alături de el s-au aflat fostul premier Naftali Bennett, fostul șef al armatei Gadi Eisenkot, liderul partidului Democrații, Yair Golan, și Avigdor Lieberman, șeful partidului Israel Casa Noastră.

Zeci de mii de evrei s-au întors în Israel ca să poată vota la inițiativa unui ONG

Circa 67.000 de evrei ar fi plecat spre Israel din Statele Unite, Canada, Europa, America de Sud și Australia ca să voteze la alegerile parlamentare de astăzi, conform ONG-ului AID. Tot acest ONG, care are sediul în SUA și se descrie drept o organizație nepartizană care consolidează democrația în Israel, a înființat și inițiativa Fly&Vote, care îi îndeamnă pe evreii din diaspora să vină la vot. Israelienii au fost îndemnați să vină în țară pentru că una dintre legile din Israel prevede că aceștia pot vota doar dacă se află în ziua scrutinului pe teritoriul țării.

Partidul condus de Netanyahu, Likud (dreapta naționalistă), a făcut o contestație împotriva inițiativei Fly&Vote,susținând că astfel se poate influența votul. Până la urmă, contestația a fost retrasă, iar Fly&Vote a convenit să nu subvenționeze biletele de avion, să nu ofere reduceri și să nu organizeze zboruri suplimentare care să îi aducă pe evrei în Israel.

Sondajele de opinie de dinaintea votului au arătat că coaliția care îl susține pe Netanyahu ar obține între 49 și 56 de mandare în parlament, în timp ce opoziția ar putea obține între 52 și 54 de madate. În ambele cazuri, niciuna dintre coaliții nu ar face o majoritate parlamentară pentru care ar avea nevoie de 61 de mandate.

Americanii au anunțat cu o zi înainte de alegeri că sunt pregătiți să atace Teheranul

Doi oficiali americani au declarat luni, pentru CNN, că forțele americane din Orientul Mijlociu sunt pregătite să lanseze noi atacuri împotriva Iranului „în termen de 96 de ore” după ce primesc ordinul de la Donald Trump.

Declarațiile celor doi oficiali americani vin în contextul în care Benjamin Netanyahu a vorbit în campania electorală despre răsturnarea regimului de la Teheran și ar fi încercat să îi convingă pe americani să lanseze atacuri înainte de alegerile parlamentare. Oficialii americani i-au cerut să amâne aceste acțiuni până când administrația Trump va fi pregătită să desfășoare operațiuni comune.

Unul dintre motivele pentru care Trump a refuzat este faptul că șeful Statului Major al Forțelor de Apărare ale Israelului, Eyal Zamir, i-a spus generalului american Dan Caine, președintele Comitetului Șefilor de Stat Major, că acest lucru ar afecta alegerile din Israel și ar duce la amânarea lor, a adăugat sursa din domeniul securității israeliene.

Benjamin Netanyahu, campanie bazată pe avertismente grave și pe glume generate cu AI

Ca să atragă atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă Iranul, Benjamin Netanyahu a postat o imagine generată de AI ce ilustrează un atac nuclear asupra Tel Avivului. El a avertizat că „al doilea Holocaust” este iminent dacă nu câștigă alegerile parlamentare și a spus că Israelul ar mai avea nevoie de încă 2 ani ca să îndepărteze pericolul nuclear iranian.

Într-o altă postare, de data aceasta pe TikTok, Benjamin Netanyahu a arătat cât de apropiat este de Donald Trump printr-un clipuleț generat cu inteligență artificială în care cei doi dansează pe muzică reggaeton.

Trump și Netanyahu sunt înfățișați într-un terminal de aeroport, unde Netanyahu pare că îl așteaptă pe Donald Trump.Când cei doi se întâlnesc, premierul Israelului începe să danseze, fiind urmat rapid de Trump, care își lasă bagajul deoparte pentru a se alătura coregrafiei.

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