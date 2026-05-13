Diana Buzoianu: Nu mai mărim cotele de vânătoare pentru fondurile cinegetice, la specii care nu produc prejudicii

Nu mai mărim cotele de vânătoare pentru fondurile cinegetice, la specii care nu produc prejudicii, dacă în anii anteriori nu s-au atins cotele care au fost alocate prin lege, anunță Diana Buzoianu. Ministrul Mediului motivează prin faptul că în fiecare an se dau cote de vânătoare care nu sunt atinse. În fiecare an, fondurile cinegetice evaluează câte animale sunt din speciile care se pot vâna și propun câte animale să vâneze în anul respectiv. Așa sunt, apoi, calculate cotele de vânătoare. Anul următor, vânătorii vin și cer o cotă mai mare. Evident, nici pe aceea nu o vor atinge, postează Diana Buzoianu.

Pe foaie, totul arată perfect: evaluare pe teren a efectivelor speciilor, confirmarea evaluării cu gărzile forestiere, formule aplicate obiectiv pentru a rezulta cota de vânătoare. În realitate, există numeroae cazuri în care evaluările se fac din pix, garda forestieră nu merge pe teren, iar formulele aplicate nasc anomalii.