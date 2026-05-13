Prima pagină » Actualitate » Diana Buzoianu și Dragoș Pîslaru se felicită reciproc pentru memorandumul România – Norvegia

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Diana Buzoianu anunță că a fost semnat memorandumul România – Norvegia, pentru a fi alocat în România peste un miliard de lei în proiecte, peste 400 de milioane de lei urmând să meargă către proiecte gestionate de Ministerul Mediului.

”Astăzi a fost semnat memorandumul România – Norvegia pentru a fi alocat în țara noastră peste un miliard de lei în proiecte care vor schimba comunități întregi. Cea mai mare parte a acestui program, peste 400 de milioane de lei, vor merge către proiecte gestionate de Ministerul Mediului, în domenii precum: protejarea Deltei Dunării, combaterea poluării aerului, apei și solului, orașe verzi, economie circulară”, a scris Diana Buzoinau.

Diana Buzoianu: ”Așa arată patriotismul. Nu izolarea vândută pe post de soluție salvatoare, ci un stat conectat”

Ministra Mediului a ținut să mulțumească Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru coordonarea mecanismului și a punctat că ”așa arată patriotismul”.
”Mulțumim Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru coordonarea acestui mecanism la nivel național, precum și reprezentanților Regatului Norvegiei, partenerii esențiali care vor investi în România, în proiecte care să aducă o viață mai bună pentru milioane de români.
Asta înseamnă resurse duse acolo unde ele pot avea cel mai mare impact pentru creșterea calității vieții românilor. Asta înseamnă parteneriate solide, esențiale cu state europene care văd potențialul în țara noastră și doresc să investească aici.
Pe scurt: așa arată patriotismul. Nu izolarea vândută pe post de soluție salvatoare, ci un stat conectat, mai bogat în resurse și partener egal, dar și responsabil față de zeci de alte state europene”, a adăugat Diana Buzoianu.

