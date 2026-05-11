Prima pagină » Mediu » Diana Buzoianu cere ajutorul Inteligenței Artificiale pentru a apăra pădurile de hoți. Ce este sistemul SUMAL 3.0

Rene Pârșan
Diana Buzoianu cere ajutorul AI pentru a apăra pădurile de hoți. Astfel, Ministerul Mediului pus în transparență proiectul de Hotărâre de Guvern privind noile norme referitoare la proveniența lemnului, trasabilitatea, circulația și comercializarea sa, anunță Diana Buzoianu. Precum și dezvoltarea unui nou Sistem informațional integrat pentru păduri, SUMAL 3.0.

„Nu mai este suficient să avem doar un sistem de evidență. Avem nevoie de un sistem cu tehnologie de ultimă oră, cu soft cu inteligență artificială, care să permită monitorizarea în timp real a transporturilor de lemn, analiza automată a riscurilor și intervenția rapidă atunci când apar suspiciuni de fraudă.

SUMAL 3.0, următoarea generație a sistemului informațional

Modernizarea SUMAL și dezvoltarea noului sistem informatic integrat pentru păduri înseamnă mai mult control, mai multă transparență și o capacitate reală de prevenire a tăierilor ilegale”, a declarat ministra interimară a mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu.

SUMAL 3.0 reprezintă următoarea generație a sistemului informațional pentru asigurarea trasabilității lemnului și va integra toate componentele tehnice necesare gestionării pădurilor. Noul sistem va utiliza inclusiv agenți de inteligență artificială pentru realizarea analizelor de risc și generarea de rapoarte statistice pentru diverse situații operative.

Serviciul de Telecomunicații Speciale intră în horă

Proiectul stabilește că dezvoltarea tehnologică a SUMAL 3.0 va fi realizată de Serviciul de Telecomunicații Speciale, în baza unui acord încheiat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

De asemenea, actualizează cadrul de funcționare al SUMAL și pregătește trecerea către o infrastructură digitală modernă, adaptată cerințelor actuale de control și prevenire a tăierilor ilegale. În prezent, peste 92.000 de utilizatori folosesc sistemul SUMAL 2.0, iar zilnic sunt emise aproximativ 20.000 de avize pentru transportul materialelor lemnoase.

Imagini satelitare, camere video și senzori LiDAR

Sistemele de monitorizare a pădurilor prin imagini satelitare, camere video și senzori LiDAR, dezvoltate prin fonduri PNRR, vor fi integrate în SUMAL 2.0. Ulterior în SUMAL 3.0 va permite valorificarea acestor date și ghidarea eficientă a activităților de control desfășurate de autoritățile cu atribuții în acest domeniu.

Noile norme introduc reguli actualizate pentru trasabilitatea lemnului, monitorizarea digitală continuă a transporturilor și integrarea unor tehnologii moderne pentru supravegherea fondului forestier.

Proiectul prevede și dezvoltarea unui sistem modern de management al dispozitivelor mobile utilizate în transportul materialelor lemnoase, precum și interconectarea cu sistemul RO e-Transport.

SUMAL 2.0 a atins limitele tehnologice

Potrivit notei de fundamentare, actuala arhitectură SUMAL 2.0 a atins limitele tehnologice pentru care a fost proiectată. Dezvoltarea unui nou sistem este necesară atât pentru creșterea capacității de control, cât și pentru implementarea noilor obligații europene privind combaterea defrișărilor și trasabilitatea lemnului.

