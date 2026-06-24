Prima pagină » Opinii » Ce spune despre Marea Britanie demisia premierului Keir Starmer?

Ce spune despre Marea Britanie demisia premierului Keir Starmer?

Ștefan Popescu
Ce spune despre Marea Britanie demisia premierului Keir Starmer?
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Demisia premierului Keir Starmer trebuie privită dincolo de obișnuitele jocuri ale politicii britanice. Ar fi o eroare să vedem în plecarea sa doar eșecul unui lider sau rezultatul unor sondaje nefavorabile.

Ceea ce se întâmplă astăzi la Londra este expresia unei crize structurale care afectează Regatul Unit de aproape două decenii și care începe să producă efecte nu doar asupra politicii interne, ci și asupra poziției externe a țării.

Da, Marea Britanie traversează o criză de direcție. Criza financiară din 2008, anii de austeritate care au urmat, Brexitul, pandemia și șocurile energetice au redus marja de manevră a statului.

Productivitatea stagnează, infrastructurile se degradează, serviciile publice sunt sub presiune, iar societatea este tot mai fragmentată. În marile centre urbane, transformările etno-demografice accelerează dezbateri identitare care depășesc simpla chestiune a imigrației și ating însăși definiția comunității politice britanice. Demisia lui Starmer are loc şi pe fondul mutaţiilor din sistemul politic britanic reprezentate de ascensiunea durabilă a Reform UK.

Problema Marii Britanii nu este însă numai una economică, societală şi politică. Ea este și una de natură geopolitică. Timp de aproape trei secole, elita britanică a guvernat un stat care dispunea de o misiune strategică relativ clară: menținerea echilibrului european și controlul principalelor căi maritime ale lumii.

Astăzi, pentru prima dată după sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, Londra pare să se afle într-o situație în care consensul asupra rolului internațional al țării devine tot mai fragil.

Brexitul a fost prezentat ca un act de reafirmare a suveranității naționale. În realitate, el a redeschis o întrebare mai veche: ce este Marea Britanie atunci când nu mai este nici imperiu, nici membru al Uniunii Europene?

Ajuns acum aproape doi ani la putere, laburistul Keir Starmer nu a creat aceste probleme. El a ajuns însă în fruntea guvernului tocmai pentru că promitea să le gestioneze. Însă, asemenea predecesorilor săi, a descoperit că guvernarea Marii Britanii contemporane este din ce în ce mai dificilă.

Regatul Unit schimbă prim-miniștri într-un ritm care ar fi părut de neconceput în epoca lui Thatcher (11 ani), Major (8 ani) sau Blair (10 ani). Din această perspectivă, demisia lui Starmer poate fi citită ca un nou episod al unei instabilități devenite cronice și pe care nu o va rezolva nici succesorul său, Andy Burnham. Nu pentru că acesta ar fi lipsit de calități, ci pentru că natura problemelor depășește capacitatea de acțiune a unui singur lider sau a unui singur ciclu electoral.

Dar această criză afectează, cum spuneam mai devreme, și poziția în plan extern a Marii Britanii. După Brexit, Londra a promovat conceptul de „Global Britain”, Britania Globală. Ideea era simplă: ieșirea din Uniunea Europeană nu înseamnă retragere, ci libertatea de a acționa la scară mondială. În practică, situația s-a dovedit mai complicată decât sugera sloganul.

Mai întâi pentru că resursele disponibile nu mai corespund în întregime ambițiilor strategice moștenite din trecut. În timpul recentului război cu Iranul, Royal Navy a fost pentru prima dată complet absentă din regiune.

În estul Mediteranei, în contextul dronelor iraniene ajunse în Cipru, cu mare dificultate a fost deplasat un distrugător. Franța a apărut ca singurul actor european capabil să furnizeze rapid garanții de securitate credibile unui stat aflat într-o relaţie specială cu Londra şi pe teritoriul căruia se află şi două baze militare britanice.

Dincolo de dificultățile bugetare şi în materie de resurse umane, se observă o modificare mai profundă a geografiei strategice britanice. În timpul Războiului Rece, flancul nordic al NATO reprezenta una dintre principalele preocupări ale Londrei.

După 1991, atenția s-a deplasat către Balcani, Orientul Mijlociu și operațiunile expediționare desfășurate alături de Statele Unite. Astăzi asistăm la o revenire, într-o formă nouă, la prioritățile tradiționale ale geopoliticii britanice: controlul accesului în Atlanticul de Nord, securitatea rutelor maritime și protejarea spațiului nord-european. Ce se va întâmpla însă cu Ucraina și cu angajamentul britanic la Marea Neagră?

Există puține indicii că Londra își va abandona sprijinul pentru Kiev. Dimpotrivă, sprijinul pentru Ucraina a devenit parte integrantă a consensului strategic britanic. Însă natura acestui angajament este probabil să se schimbe. Ucraina va continua să fie susținută, dar într-un cadru strategic mai larg, dominat de securizarea flancului nordic al Europei.

Din această perspectivă, Marea Baltică, Marea Nordului și Arctica apar ca spații direct legate de securitatea insulelor britanice, în timp ce Marea Neagră rămâne o zonă importantă, dar mai îndepărtată.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Procedura «Vatican» pentru desemnarea premierului. Ideea lui Kemelen Hunor
Digi24
Nou val de recrutare forțată în armata rusă: datornicii și foștii deținuți, printre ținte. Mișcarea Ateș: Nu semna nimic sub amenințări
Cancan.ro
Acești 900.000 pensionari din România primesc 537 lei în plus la pensie. Cine se încadrează
Prosport.ro
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum arată și ce a decis
Adevarul
„Anticipatele sunt cea mai bună soluție proastă”. Mutarea care i-ar fi fatală președintelui Nicușor Dan
Mediafax
Mai rezistent decât premierii britanici. Larry, motanul de la Downing Street, bifează încă un mandat
Click
La ce viciu a renunțat Irinel Columbeanu, de dragul Irinucăi. Când se vor revedea din nou: „Va fi ca o surpriză!”
Digi24
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea: „Nu-mi vine să cred”
Cancan.ro
Fulgy a fost externat de la Obregia! Primele DECLARAȚII făcute de fiul Clejanilor
Ce se întâmplă doctore
Canicula și simptomele care te trimit direct la medic. Semnele că organismul nu mai face față căldurii excesive
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Cum poți să faci ca Android Auto să ruleze mai rapid? Cinci sfaturi pentru șoferi
Descopera.ro
Ce-ar putea fi „zumzetul” misterios auzit de oameni din întreaga lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Apel pentru părinți pe timp de caniculă: Nu lăsați copiii singuri în mașină!
ANALIZĂ Cât va rezista armistițiul dintre SUA și Iran? „Ambele părți folosesc diplomația pentru a câștiga timp”
08:00
Cât va rezista armistițiul dintre SUA și Iran? „Ambele părți folosesc diplomația pentru a câștiga timp”
CONTROVERSĂ Pentru că nu a fost de acord să plătească facturile în euro, Ovidiu a trimis un e-mail către Digi RCS-RDS, anunțând că renunță la contract. Ce a urmat
07:53
Pentru că nu a fost de acord să plătească facturile în euro, Ovidiu a trimis un e-mail către Digi RCS-RDS, anunțând că renunță la contract. Ce a urmat
SPORT Viral la Campionatul Mondial 2026. Ce a spus Cristiano Ronaldo despre reușitele lui Lionel Messi
07:48
Viral la Campionatul Mondial 2026. Ce a spus Cristiano Ronaldo despre reușitele lui Lionel Messi
EXCLUSIV Elena Lasconi, noi dezvăluiri despre ancheta de la DIICOT privind pozele din campania prezidențială. S-a dus de bunăvoie să mai predea probe procurorului
07:45
Elena Lasconi, noi dezvăluiri despre ancheta de la DIICOT privind pozele din campania prezidențială. S-a dus de bunăvoie să mai predea probe procurorului
METEO Un val mega-canicular de 45 grade Celsius se apropie de România. Meteorologii ANM, în alertă: Pe ce dată ajunge în țara noastră
07:28
Un val mega-canicular de 45 grade Celsius se apropie de România. Meteorologii ANM, în alertă: Pe ce dată ajunge în țara noastră
FLASH NEWS Coreea de Nord anunță lansarea unor crucișătoare de 10.000 de tone. Kim Jong-Un spune că navele de război vor fi echipate cu arme nucleare
07:24
Coreea de Nord anunță lansarea unor crucișătoare de 10.000 de tone. Kim Jong-Un spune că navele de război vor fi echipate cu arme nucleare

Cele mai noi

Trimite acest link pe