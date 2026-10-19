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Ion Cristoiu: Năstrușnicii în cascadă – Ședință de Guvern a guvernului care nu există

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„Nu ducem lipsă de premiere și indiscutabil, azi, de năstrușnicii în premieră: lista, de exemplu, depusă de Luca Niculescu aduce o premieră: 11 miniștri sunt ai unui partid, ai PSD, partid care a câștigat alegerile parlamentare din decembrie 2024, și 6 sunt ai președintelui României, care nu a candidat la alegerile parlamentare, a candidat la alegerile prezidențiale din mai”, își începe publicistul Ion Cristoiu jurnalul zilnic.

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„Cum va funcționa acest guvern, care trei sferturi e guvern de partid și un sfert e guvern cotrocenist, rămâne de văzut.

Ieri s-a înregistrat o altă premieră: domnul Luca Niculescu i-a chemat pe miniștrii din cabinetul său la un prânz de lucru, la Vila Lac și a participat și consilierul prezidențial, Eugen Tomac. Simțim că ne ia amețeala. Care guvern? Guvernul e încă guvernul Ilie Bolojan. Guvernul Luca Niculescu urmează să fie supus votului abia marți. Putem vorbi de guvern Luca Niculescu și de miniștri și de premier, după jurământul de la Cotroceni. Până atunci, domnii invitați la acest prânz de lucru sunt niște cetățeni. Dar, iată, că domnul Luca Niculescu a făcut o ședință de guvern înainte de constituirea guvernului. (…).

Sigur, trecerea e ca sigură, dar până nu au loc votul de învestitură și jurământul, nu putem vorbi de guvern. O altă ciudățenie: ce a căutat consilierul prezidențial Eugen Tomac? Nu e nici ministru, nici premier, nici vicepremier. Presupunem noi că a participat din partea președinției, și atunci, am avea o nouă demnitate în statul roman asumată de șeful grupului prezidențial din guvernul PSD-Nicușor Dan. Dar, de ce această inițiativă? Pentru că Luca Niculescu vrea să arate că avem un guvern vrednic. Prin această convocare, care nu are nicio utilitate, suntem preveniți că guvernul Luca Niculescu va sta sub semnul trompetei, unei uriașe preocupări de imagine. Imaginea pe care a vrut să o transmită a fost că „guvernul e vrednic”, că lucrează zi și noapte. Probabil că vor urma și alte initiative menite a arăta că în România a avut loc o revoluție, în urma căreia a venit la putere guvernul PSD-Nicușor Dan, care este unic în perioada post-decembristă. Avem deja o premieră: a avut loc o ședință de guvern a guvernului care nu există”, mai spune scriitorul.

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