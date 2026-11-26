„Două fapte mai mult decât semnificative pentru ceea ce am numi anemia Guvernului Luca Niculescu. De fapt, e impropriue spus Guvernul Luca Niculescu, am putea spune Guvernul PSD-Nicușor Dan sau Guvernul Marian Neacșu. Sau Guvernul Nula-Nula. Nici într-un caz Luca Niculescu, pentru că Luca Niculescu este un premier hologramă”, și-a început publicistul cel mai nou jurnal zilnic.

„Și-a dat toate puterile lui Marian Neacșu și participă la zeci de sindrofii unde ține câte un discurs din care nu reține nimeni nimic.

Primul fapt: premierul s-a delasat la Mioveni și la Uzina Ford de la Craiova. Industria auto din România traversează o criză fără precedent, producția este în scădere la Dacia Mioveni în primele 10 luni din 2026, a crescut prețul mașinilor produse pentru că a crescut prețul energiei, în 2026 au plecat 1700 de angajați, deci își reduc numărul de angajați, Grupul Renault cere să-și reducă costul de producție, uzina plătește costuri duble de energie, deci, chiar că este o criză în domeniul care asigură 14% din PIB.

Domnul premier s-a dus, sigur, mai bine se ducea Marian Neacșu, el putea să resolve ceva, și, atenție, drept soluție la problemele lor, a spus că seva face o foaie de parcurs privind reducerea costului la energie 2027-2030, adică cei de acolo să aștepte până în 2030, că atunci se va termina și foaia de parcurs, restul, bla-bla-uri. Deci, a promis o foaie de parcurs de rezolvare a problemelor energiei, între 2027 și 2030. Un alt fapt e dat de Moțiunea împotriva ministrului Alexandru Rogobete.

Despre ministrul Alexandru Rogobete am multe mustrări, dar nu pot să nu recunosc că este cel mai bun ministru al celui mai prost Guvern din istoria postdecembristă. Opoziția întruchipată de PNL și USR a depus o Moțiune în Camera Deputaților, care a trecut cu 154 de voturi pentru, 91 împotrivă, 17 abțineri, 6 deputați nu au votat. Deci, la ora actuală, Guvernul pentru că Alexandru Rogobete este ministru al Guvernului acesta, poate conta pe 91 de voturi în Camera Deputaților din 330.

Cel mai ultra-minoritar, dacă se poate spune, Guvern, din istoria României moderne. În aceste condiții, având în vedere cele două fapte, este explicabil faptul că, de o lună de când a fost investit, acest Guvern nu a produs, practic, nimic. Singura producție este cea de participări ale lui Luca Niculescu la tot ce există sindrofie pe teritoriul României. A avut 84 de cuvântări și apariții. Are consilieri: 9 consilieri de stat și 7 onorifici, dar nu a făcut absolut nimic. Iată un paradox: Guvernul cu puteri depline este mult mai slab decât Guvernul fără puteri depline al lui Ilie Bolojan”, a mai spus scriitorul.