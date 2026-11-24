În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție eliberarea din închisoare a lui Călin Georgescu după 56 de zile și plasarea în arest la domiciliu, cu brățară electronică.

„Luni, 23 decembrie 2026, în istoria postdecembristă a României, dar poate și în istoria sa din ultima jumătate de secol, s-a înregistrat un moment unic în felul său. Un simplu cetățean, pe numele său Călin Georgescu, despre care Nicușor Dan spunea «Un anume Călin Georgescu», a provocat o adevărată isterie națională în presă pentru că ieșirea sa din arest după 55 de nopți petrecute în urma unui grav abuz al regimului a fost transmisă în direct de televiziuni și agenții, a fost transmisă inclusiv ajungerea lui acasă, în Mogoșoaia.

Toate site-urile au publicat informații de la fața locului și comentarii, ieșitul din arest a făcut o baie de mulțime. Nu întâmplător am zis cetățeanul, la o adică domnul Călin Georgescu este un simplu cetățean, nu este nici măcar consilier local la Mogoșoaia. Cu toate acestea, faptele vieții sale din ultimii doi ani stârnesc o tulburare națională. Persoana și personalitatea sa se bucură de existența unor mii de fani gata să stea de dimineață 24 de ore în fața arestului, câtă vreme a fost închis”, a declarat Ion Cristoiu.

„Putem vorbi deja de fenomenul Călin Georgescu”

„E o situație care cere explicații. Putem vorbi deja de fenomenul Călin Georgescu. E suficient să ne aruncăm o privire asupra raitingurilor televiziunilor, site-urilor care vorbesc despre Călin Georgescu. S-a ajuns chiar în situația în care televiziuni adversare ale lui Călin Georgescu se grăbesc să vorbească despre el, să îi invoce numele, pentru că le crește imediat raitingul. Deci putem vorbi, înainte de toate, de o vedetă mediatică ieșită din comun.

Interviul pe care i l-am luat lui Robert Turcescu despre cartea sub titlul «Adevăratul Călin Georgescu» ca debut al emisiunii mele de pe Cristoiu TV, intitulată «Pe contrasens» a făcut acel număr uriaș de accesări, acest număr crește, ceea ce arată un interes deosebit pentru Călin Georgescu. Explicațiile sunt numeroase, poate că ar trebui convocat un simpozion al Academiei pentru a le explica pentru că explicațiile trimit la profunzimile de psihologie colectivă”, a adăugat publicistul.

„Călin Georgescu este simbolul victoriei poporului român”

„Una dintre explicații ne-o dă faptul că astăzi, 24 noiembrie, se împlinesc doi ani de la primul tur al alegerilor anulate din 2024. Ne reamintim doi ani de când Călin Georgescu, cunoscut doar în anumite medii, a intrat în conștiința română. Doi ani de război al întregului regim, cu presă, cu servicii, cu poliție, cu jandarmi, cu bătăuși, împotriva lui Călin Georgescu. Doi ani în care Călin Georgescu a învins regimul pentru că nu numai că a rămas în conștiința românilor, dar a urcat de la o zi la alta. Putem spune că domnul Călin Georgescu este simbolul victoriei poporului român asupra regimului așa-zis proeuropean din România”, a conchis Ion Cristoiu.