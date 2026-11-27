„Un comunicat emis de PSD ne informează că „liderii PSD în frunte cu președintele Sorin Grindeanu au demarat un turneu de consultări în teritoriu privind proiectul de reformă administrativ-teritorială”. Cică scopul acestor deplasări ar fi consultarea primarilor autorităților locale și a cetățenilor, pe marginea proiectului de reorganizare administrativă pusă în dezbatere publică, pentru ca reforma să pornească de la realitățile din comunități”, își începe publicistul Ion Cristoiu cel mai nou jurnal zilnic.

„Deci PSD a demarat reforma administrativ-teritorială. M-am dus repede la Istoria României să văd ce a însemnat în această Istorie reforma adminsitrativ-teritorială. Și am găsit așa, că au fost puține momentele de reformă adminsitrativ-teritorială – în 38, Carol al II-lea, când, după instaurarea dictaturii s-au creat zece ținuturi conduse de rezidenți regali numiți de rege, deasupra celor 71 de județe, care au rămas simple circumscripții. În septembrie 1940, după abdicarea lui Carol al II-lea, ținuturile au fost desființate și s-a revenit la județe și plăși. O a doua reformă administrativă a fost în 1950, când județele și plășile s-au desființat și s-au introdus 28 de regiuni și 177 de raioane. În 1968 are loc o a treia reformă administrativ-teritorială: se desființează regiunile și raioanele și se reintroduc județele – 39 de județe, plus municipiul București. Deci, reformă administrativ-teritorială este cea care, așa cum s-a văzut și de la reforma inițiată de Nicolae Ceaușescu, se fac Comisii de specialitate.

La Nicolae Ceaușescu, au fost în aceste Comisii specialiști, oameni de știință și cultură, economiști, geografi, istorici, geologi, etnografi, sociologi și lingviști. Deci, reforma a avut loc în urma unor studii serioase la care au participat specialiștii. Și m-am uitat la ceea ce PSD numește Proiectul de reformă. E vorba de comsarea unor localități, prin unire voluntară a primăriilor și în anumite condiții. Păi asta e reformă administrativ-teritorială? Este o opreațiune bolojenistă care pornește de la faptul că trebuie să facem economii în administrația locală, și atunci trebuie să comasăm anumite localități, care localități ar trebui să se comaseze după cum se înțeleg primarii, dacă sunt neamuri, dacă sunt din aceeași familie, dacă sunt prieteni.

Chiar și acaestă comasare trebuie să aibă la bază un studiu. Adică, normal era să se facă la nivel central de o comisie serioasă de specialiști o listă a localităților care se pot comasa și apoi să se meargă în teritoriu, ca să fie convinși, într-o primă fază locuitorii localităților respective să se comaseze. Dar conducerea se întâlnește cu primarii, dar primarii nu sunt specialiști. În plus, normal ar I să se desființeze județele, să înființeze regiuni. De fapt, este vorba despre o campanie electorală mascată, având drept argument „iată, noi, PSD, facem reformă”, a mai spus scriitorul.