Ilie Bolojan, Oana Gheorghiu și șeful de cabinet al premierului demis, Mihai Jurca, au petrecut în ultima seară a festivalului de la Oradea. Gândul publică imagini cu cei trei

Prim-ministrul demis Ilie Bolojan, însoțit de partenera sa, Ioana Fâșie, de vicepremierul interimar Oana Gheorghiu și de șeful Cancelariei sale, Mihai Jurca, și-a făcut apariția în seara zilei de duminică, 11 octombrie, în centrul orașului Oradea, acolo unde localnicii se bucură de ultimele ore din cadrul Festifall, evenimentul care marchează Ziua Orașului, sărbătorită în fiecare an la data de 12 octombrie. Cu o șapcă pe cap, îmbrăcat într-o ținută lejeră, fostul primar al bihorenilor a fost surprins la o masă alături de însoțitorii săi, care, așa cum se poate observa în imaginile publicate de Gândul, par să se simtă foarte bine.

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2,47 milioane de lei, bani alocați din bugetul public pentru weekend-ul în care orădenii își sărbătoresc Ziua Orașului / „Este cea mai mare alocare bugetară”

Ilie Bolojan, Oana Gheorghiu și Mihai Jurca au fost prezenți la Oradea, în ultima seară a celor trei zile intense de festival de care localnicii au avut parte în weekend-ul 9-11 octombrie.

Punctul culminant al fiecăreia dintre cele trei zile au fost concertele oferite de unii dintre cei mai mari artiști români, printre care se numără și Alexandra Căpitănescu, Bosquito, Horia Brenciu, Mira, Smiley, Andra și, nu în ultimul rând, celebrul muzician israelian Asaf Avidan, care, în urmă cu o lună, a primit cetățenia română.

Pentru toate „distracțiile” oferite în cadrul evenimentului care marchează noua aniversare a orașului, conducerea Primăriei Oradea a alocat, în plin „an al austerității”, suma de 2,13 milioane de lei, bani din bugetul local, la care se adaugă sponsorizările de 346.000 de lei atrase de echipa Visit Oradea, entitate care a primit, în acest an, peste 15 milioane de lei din partea Consiliului Local.

Asociația care „a atras” 346.000 de lei pentru festival, înființată când Bolojan era primarul Oradei / A primit finanțare de 15 milioane de lei în 2026 din bugetul local

Practic, Festifall este organizat de reprezentanții Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune (APTOR), denumirea juridică atribuită Visit Oradea, entitate care este finanțată, în principal, din bugetul local al municipiului.

Aceasta a fost înființată în anul 2015, în perioada în care fotoliul de primar era ocupat de actualul premier demis, Ilie Bolojan. Pe de altă parte, la acea vreme, edilul care conduce astăzi Primăria Oradea, liberalul Florin Alin Birta, era președintele CSM Oradea și se pregătea să devină viceprimar în timpul următorului mandat obținut de Ilie Bolojan. În 2026, Visit Oradea a primit 15,3 milioane de lei din partea municipalității – adică 78% din bugetul său total de 19,4 milioane de lei.

Alexandru Chira, directorul general Visit Oradea, a explicat că ediția din 2026 a Festifall este văzută drept „cea mai complexă” dintre cele organizate până acum, atât prin numărul de scene și activități la care publicul este invitat să participe, cât și prin resursele alocate din banii publici.

„Este cea mai complexă ediție de până acum, cu cele mai multe scene. Este cel mai amplu program pe care l-am construit și, totodată, cea mai mare alocare bugetară pentru Oradea Festifaal. Au lucrat, în diferite etape, aproximativ opt-nouă persoane, iar pregătirile pentru artiști au început încă din luna martie”, a declarat Alexandru Chira.