Prima pagină » Actualitate » Ilie Bolojan, Oana Gheorghiu și șeful de cabinet al premierului demis, Mihai Jurca, au petrecut în ultima seară a festivalului de la Oradea. Gândul publică imagini cu cei trei

Ilie Bolojan, Oana Gheorghiu și șeful de cabinet al premierului demis, Mihai Jurca, au petrecut în ultima seară a festivalului de la Oradea. Gândul publică imagini cu cei trei

Flavius Niculescu
Ilie Bolojan, Oana Gheorghiu și șeful de cabinet al premierului demis, Mihai Jurca, au petrecut în ultima seară a festivalului de la Oradea. Gândul publică imagini cu cei trei
Galerie Foto 5
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Prim-ministrul demis Ilie Bolojan, însoțit de partenera sa, Ioana Fâșie, de vicepremierul interimar Oana Gheorghiu și de șeful Cancelariei sale, Mihai Jurca, și-a făcut apariția în seara zilei de duminică, 11 octombrie, în centrul orașului Oradea, acolo unde localnicii se bucură de ultimele ore din cadrul Festifall, evenimentul care marchează Ziua Orașului, sărbătorită în fiecare an la data de 12 octombrie. Cu o șapcă pe cap, îmbrăcat într-o ținută lejeră, fostul primar al bihorenilor a fost surprins la o masă alături de însoțitorii săi, care, așa cum se poate observa în imaginile publicate de Gândul, par să se simtă foarte bine.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

2,47 milioane de lei, bani alocați din bugetul public pentru weekend-ul în care orădenii își sărbătoresc Ziua Orașului / „Este cea mai mare alocare bugetară”

Ilie Bolojan, Oana Gheorghiu și Mihai Jurca au fost prezenți la Oradea, în ultima seară a celor trei zile intense de festival de care localnicii au avut parte în weekend-ul 9-11 octombrie.

Punctul culminant al fiecăreia dintre cele trei zile au fost concertele oferite de unii dintre cei mai mari artiști români, printre care se numără și Alexandra Căpitănescu, Bosquito, Horia Brenciu, Mira, Smiley, Andra și, nu în ultimul rând, celebrul muzician israelian Asaf Avidan, care, în urmă cu o lună, a primit cetățenia română.

Pentru toate „distracțiile” oferite în cadrul evenimentului care marchează noua aniversare a orașului, conducerea Primăriei Oradea a alocat, în plin „an al austerității”, suma de 2,13 milioane de lei, bani din bugetul local, la care se adaugă sponsorizările de 346.000 de lei atrase de echipa Visit Oradea, entitate care a primit, în acest an, peste 15 milioane de lei din partea Consiliului Local.

Asociația care „a atras” 346.000 de lei pentru festival, înființată când Bolojan era primarul Oradei / A primit finanțare de 15 milioane de lei în 2026 din bugetul local

Practic, Festifall este organizat de reprezentanții Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune (APTOR), denumirea juridică atribuită Visit Oradea, entitate care este finanțată, în principal, din bugetul local al municipiului.

Aceasta a fost înființată în anul 2015, în perioada în care fotoliul de primar era ocupat de actualul premier demis, Ilie Bolojan. Pe de altă parte, la acea vreme, edilul care conduce astăzi Primăria Oradea, liberalul Florin Alin Birta, era președintele CSM Oradea și se pregătea să devină viceprimar în timpul următorului mandat obținut de Ilie Bolojan. În 2026, Visit Oradea a primit 15,3 milioane de lei din partea municipalității – adică 78% din bugetul său total de 19,4 milioane de lei.

Primarul muncipiului Oradea, Florin Birta, și premierul demis Ilie Bolojan

Alexandru Chira, directorul general Visit Oradea, a explicat că ediția din 2026 a Festifall este văzută drept „cea mai complexă” dintre cele organizate până acum, atât prin numărul de scene și activități la care publicul este invitat să participe, cât și prin resursele alocate din banii publici.

Este cea mai complexă ediție de până acum, cu cele mai multe scene. Este cel mai amplu program pe care l-am construit și, totodată, cea mai mare alocare bugetară pentru Oradea Festifaal. Au lucrat, în diferite etape, aproximativ opt-nouă persoane, iar pregătirile pentru artiști au început încă din luna martie”, a declarat Alexandru Chira.

Directorul general Visit Oradea, Alexandru Chira

Comentarii 1
  • Megdonia Popescu

    Lipsiți de scrupule, sfidand cu cinism turbat, acest trădător și camarila lui demonstrează încă o dată câtă ură au pentru poporul român!! Dacă justiția pământeană e oarbă, vândută și surdă, de cea divină nu va scăpa sigur! AMIN!!!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
„Iubesc mirosul de gaz rusesc!”. Extrema dreaptă din Polonia vrea repunerea în funcțiune a Nord Stream
Digi24
„Lungul amurg” al Chinei: cei doi factori ce prevestesc un viitor sumbru pentru colosul care a fost odată „fabrica lumii”
Cancan.ro
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Prosport.ro
Lamine Yamal a abordat-o pe românca Mara, vedetă la Masterchef! Reacția iubitului tinerei
Adevarul
Student francez în România, mană cerească pentru universități sau supapă de siguranță pentru sistemul medical francez
Mediafax
Alertă de asasinat asupra premierului Poloniei. Reuniune de urgență la Varșovia
Click
Ce pensie încasează Petre Roman la 80 de ani. Fostul premier face bani și din alte activități: „Muncesc pentru a câștiga un ban în plus”
Digi24
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
Cancan.ro
Câți bani au primit Marcel și Armina, din partea Antenei 1, pentru cele doar 11 zile la Insula Iubirii
Ce se întâmplă doctore
Stana Izbașa, neschimbată la 55 de ani. Timpul a stat pe loc pentru cântăreața de muzică populară din Banat. A fost înșelată, nu s-a căsătorit niciodată și nu are copii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Bell P-59, avionul secret. De ce pilotul său purta o mască de gorilă și fuma un trabuc
Descopera.ro
Bananele care nu se mai înnegresc după ce sunt tăiate, așteptate în magazine
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
Astronomii raportează primele emisii radio localizate direct pe o exoplanetă. De ce nu provin de la extratereștri
Mediafax Italia
A fost CUTREMUR: ”S-a simțit puternic!”
Mediafax Spania
Stai în chirie? Cât vei plăti după noile reguli
ULTIMA ORĂ Cristela Georgescu, mesaj în a 13-a zi de proteste la Arestul central: „Nu uitați că sunt lupte care se poartă și în genunchi”
22:25
Cristela Georgescu, mesaj în a 13-a zi de proteste la Arestul central: „Nu uitați că sunt lupte care se poartă și în genunchi”
VIDEO Proteste în Belgia pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Zeci de români și-au exprimat solidaritatea față de fostul prezidențiabil: „Căline, Bruxellesul e cu tine”
22:06
Proteste în Belgia pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Zeci de români și-au exprimat solidaritatea față de fostul prezidențiabil: „Căline, Bruxellesul e cu tine”
NEWS ALERT AP: Trump și Rubio iau în considerare posibilitatea de a o demite pe Kimberly Guilfoyle din funcția de ambasador al SUA în Grecia, din cauza scandalurilor WSJ care implică și România. „Sunt extrem de furioși din cauza acuzațiilor“
21:43
AP: Trump și Rubio iau în considerare posibilitatea de a o demite pe Kimberly Guilfoyle din funcția de ambasador al SUA în Grecia, din cauza scandalurilor WSJ care implică și România. „Sunt extrem de furioși din cauza acuzațiilor“
FLASH NEWS Jurnalistul Robert Turcescu participă la protestele de susținere pentru Călin Georgescu
21:18
Jurnalistul Robert Turcescu participă la protestele de susținere pentru Călin Georgescu
ULTIMA ORĂ Călin Georgescu, nou mesaj pentru susținători: țara noastră trece prin vremuri grele, de mare încercare / pe cât de mare este Lucrarea, pe atât de mari sunt și încercările
20:46
Călin Georgescu, nou mesaj pentru susținători: țara noastră trece prin vremuri grele, de mare încercare / pe cât de mare este Lucrarea, pe atât de mari sunt și încercările
VIDEO A 13-a noapte de proteste la Arestul Central. Zeci de oameni scandează: “Și noi suntem Călin Georgescu”/”Zi de zi, aici vom fi”
20:34
A 13-a noapte de proteste la Arestul Central. Zeci de oameni scandează: “Și noi suntem Călin Georgescu”/”Zi de zi, aici vom fi”

Cele mai noi

Trimite acest link pe