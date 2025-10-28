Populismul ticălos al domnului Bolojan

„Dacă în anul viitor, să spunem, România n-ar mai lua niciun fel de împrumut în cursul lui 2026, nu îşi poate plăti niciun salariu. Atât de serioasă este situaţia!”. Asta a spus, fără să mai încrunte nimic, nici măcar vreun fir de păr, Ilie Bolojan, încercând să explice cum stăm ca țară. Împrumutăm, spune domnul Bolojan, 150 de miliarde de lei anual, și tot atât ne costă salariile din sectorul public. Toate salariile din sectorul public.

Propaganda a plusat imediat, citând trunchiat sau necitându-l mai deloc pe Marele Încruntat. „Ne împrumutăm pentru pensii și salarii!”, au urlat canalele subvenționate de stat prin banii partidelor politice întreagă zi de luni. Căci – nu este așa? – fix acolo se duc banii împrumutați: în pensii și salarii. Iar salariile bugetarilor sunt o risipă, cum sunt și pensiile tuturor românilor. Cel puțin așa reiese din mesajele transmise de putere prin portazelele oficiale și mai puțin oficiale (portazeaua este combinația dintre porta-voce și vuvuzea, pentru că nu doar amplifică mesajele, dar le și însoțește de un zgomot inutil, deranjant spre asurzitor).

Doar că ceea ce fac acum cei (inclusiv premierul) care transferă vina situației economice a României în spinarea bugetarilor și a pensionarilor nu poate fi catalogat decât ca un populism ticălos. Pe alocuri din cale-afară de ticălos.

Pentru că România nu se împrumută nici ca să plătească salariilor aparatului public și nici ca să plătească pensiile.

În primul rând, pensiile sunt plătite, în proporție covârșitoare, din contribuțiile românilor. Fiecare dintre cei 5,7 de milioane de angajați, indiferent dacă lucrează la stat sau la privat, plătesc lunar contribuții pentru a avea pensie la bătrânețe. Pensiile plătite anul acesta de către stat vor totaliza aproximativ 160 de miliarde de lei. Din aceștia, cam 120 de miliarde sunt bani veniți direct de la români, prin contribuțiile plătite. Aproximativ 40 de miliarde vor veni de la bugetul general, sub formă de subvenții. Dacă guvernul împrumută vreo sumă pentru pensii, împrumută acești 40 de miliarde. Știți de unde îi împrumută, în principal? De la fondurile care administrează pilonul II de pensii. Exact. Românii cotizează la pilonul II de pensii aproximativ 30 de miliarde de lei pe an, iar statul împrumută această sumă de la cei care administrează banii românilor. Dacă ar încasa direct la bugetul de pensii acești bani, gaura din respectivul buget nu ar mai fi de 40 de miliarde de lei, ci de 10. Dar, hei, de ce să nu mai băgăm niște intermediari pe fir, să împrumutăm de la ei niște bani pe care tot noi li-i dăm?

În al doilea rând, nici măcar toate salariile bugetarilor nu sunt plătite doar de către guvern. Salariile din sănătate, unde lucrează 245.000 de oameni, sunt plătite de către cetățeni, prin contribuțiile la asigurările de sănătate pe care le plătesc lunar. Banii ăștia, măcar, nu trebuie să-i mai împrumute Bolojan, Ciolacu, Ciucă, Cîțu, Orban etc., pentru că îi plătesc direct românii.

Veniturile bugetare pentru 2025 erau estimate, la începutul anului, la 668 de miliarde de lei. Dacă scădem pensiile și salariile din sectorul public ne mai rămân 358 de miliarde de lei pentru celelalte cheltuieli. Hai, 338 de miliarde de lei, că poate am ratat niște costuri cu pensiile și salariile (depinde și de sursă, e drept).

Să zicem, așadar, că după ce am scăzut din veniturile bugetare pensiile și salariile din sectorul public, în valoare totală de 330 de miliarde de lei, mai rămân, totuși, 338 de miliarde de lei. La începutul anului, investițiile făcute de stat, din buget, erau programate să ajungă la 148 de miliarde de lei.

Scădem și investițiile din veniturile bugetare și ne mai rămân 182 de miliarde de lei. Asta fără să fi împrumutat nici măcar un leu până acum.

Acești 182 de miliarde de lei ar trebui să ne ajungă pentru cheltuielile de funcționare ale tuturor instituțiilor de stat din România. Evident, nu ne ajung. Mai trebuie să împrumutăm încă 150 de miliarde de lei.

Este foarte ușor să dai vina pe oameni, fie că sunt ei angajați sau pensionari, dar, pe cât este de ușor, pe atât este de ticălos.

Statul român nu este ineficient și nu se împrumută 150 de miliarde de lei pe an pentru că are 245.000 de angajați în sănătate, 380.000 în învățământ, 127.000 de polițiști și pompieri, 80.000 de soldați. Statul român nu este ineficient nici pentru că are 464 de parlamentari sau aproape 42.000 de consilieri locali și județeni, 3.288 de primari sau 41 de președinți de consilii județene.

Statul român nu se împrumută pentru plata pensiilor și a salariilor și nici pentru investiții.

Statul român este ineficient și a ajuns să împrumute peste 150 de miliarde de lei anual pentru că are cheltuieli de funcționare mult prea mari, altele decât salariile din sectorul public.

Statul român se împrumută pentru că plătește, ca și cetățenii săi, cel mai scump curent electric din Uniunea Europeană. E doar un exemplu.

Statul român nu se împrumută pentru plata pensiilor și salariilor, domnule Bolojan și mult iubite și stimate portazele.

Statul român nu se împrumută nici pentru investiții, ci pentru celelalte cheltuieli, pentru benzina consumată de zecile de mii de autoturisme ale instituțiilor de stat, pentru achizițiile pe care le face la suprapreț, pentru a plăti lumina lăsată aprinsă în Palatul Victoria pentru a părea că premierul lucrează toată noaptea.

Statul român se împrumută pentru ca partidele să aibă bani cu care să cumpere tăcerea și complicitatea presei.

Statul român se împrumută pentru a aloca cel mai mare buget din UE pentru niște servicii secrete ineficiente.

Statul român se împrumută pentru că este incapabil să colecteze toate sumele care îi sunt datorate.

De aia se împrumută statul român cu 150 de miliarde de lei pe an, domnule Bolojan, nu pentru a plăti pensii și salarii.

Și, domnule Bolojan, cu siguranță că știți cam cât înseamnă 5% din PIB. La valoarea estimată a PIB-ului pe care s-a alcătuit bugetul de anul acesta, aceea de 1.912 miliarde de lei, 5% din PIB înseamnă 95,6 de miliarde de lei.

Minim 95,6 de miliarde va împrumuta România în fiecare an în care va aloca 5% din PIB pentru a cumpăra armament, muniții și pentru a-și plăti armata.

95,6 de miliarde de lei înseamnă două treimi din cele 150 de miliarde pe care le împrumută România azi. Două treimi.

Bani care, vă repet, domnule Bolojan, nu sunt împrumutați pentru pensii și salarii!

