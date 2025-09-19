Trafic de influenceri?! Gândul vă dezvăluie cum influencerii plătiți din bani publici să promoveze Oradea lui Bolojan au ajuns să-l promoveze în campanie pe Nicușor Dan

O postare pe Facebook, o fotografie pe Instagram sau un clip pe TikTok au ajuns să valoreze mii de euro, chiar și în orașul „austerului” Ilie Bolojan. În 2024, Primăria Oradea a plătit o serie de influenceri pentru promovare turistică. Gândul vă prezintă ÎN EXCLUSIVITATE contractele și sumele exacte pe care le-au primit mai mulți creatori de conținut, din bani publici, pentru a promova Oradea. Aceiași influenceri au ajuns ulterior să-l promoveze pe Nicușor Dan în campania electorală.

Influencer plătit cu 3.750 de euro: „M-am îndrăgostit de orașul ăsta”

În super-anul electoral 2024 municipalitatea a dat 15 mii de euro unor influenceri, pentru câteva clipuri pe TikTok, Instagram și Facebook. Unul dintre acești creatori de conținut, Cristian Șimonca, omul din spatele Blogului lu’ Otravă, a încheiat un contract pe 8 luni în valoare de 3.750 de euro.

Una din postările pe care influencerul le-a făcut în perioada contractuală vorbește despre cea mai frumoasă casă din Oradea.

Captură Instagram / bloguluotrava

Influencerul a mai avut postări despre Oradea și în perioada în care Ilie Bolojan era primar.

Captură Facebook / Blogu lu’ Otrava

Un alt influencer care a obținut 2.000 de euro + TVA pe doar o lună de contract, a fost Ane-Mary Josceanu, care a realizat o serie de postări pe Instagram despre Oradea.

Alți doi creatori de conținut, „Aici a stat” (Ana Rubeli) și „Aer de vacanță” au obținut la rândul lor sumele de 1.000 de euro, respectiv 2.000 de euro pentru postări de promovare ale orașului. Datele și cifrele exacte vă sunt prezentate mai jos de Gândul.

Toate contractele de promovare semnate în 2024 însumează 15.000 de euro și au fost derulate prin APTOR (Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune – Visit Oradea), asociația municipalității, condusă anul trecut de Mihai Jurca, actualul șef al Cancelariei premierului Bolojan.

Asociația Visit Oradea s-a ocupat ani la rând, de pe vremea mandatelor lui Bolojan ca primar, de promovarea imaginii orașului și, implicit, de imaginea edilului.

Evenimentele organizate de Primăria Oradea au fost promovate intens în presa locală cu fonduri de la bugetul de stat, Ilie Bolojan cumpărându-și astfel liniștea și construindu-și liniștit legenda. Prin organizație au fost derulate multe campanii, inclusiv în presa națională și cu ajutorul influencerilor, care au consolidat, în timp, imaginea primarului Bolojan.

Promovare turistică vs. promovare electorală

Merită evidențiat faptul că unii dintre acești creatori de conținut care au promovat pe bani publici Oradea în 2024, au ajuns să fie susținători ai lui Nicușor Dan în campania prezidențială.

Aceștia au promovat mesaje electorale și au amplificat vizibilitatea acestuia în mediul online.

Aici a Stat: „Trebuie să ajung acasă să îl votez pe Nicușor Dan”

Aici a Stat este un proiect care promovează clădirile istorice din România și personalitățile legate de acestea, proiecte culturale, festivaluri și organizații care protejează la rândul lor patrimoniul.

De la patrimoniul cultural, la „patrimoniul politic”. Creatoarea proiectului, Ana Rubeli, cu o comunitate activă de peste 60.000 de urmăritori pe rețelele sociale, în special pe Instagram și Facebook, și-a exprimat public susținerea pentru Nicușor Dan, spunând că este „singura cale posibilă pentru a continua calea către o Românie onestă și raliată la valorile europene și la viitor”.

„Bunica mea de 92 de ani, străbunica copiilor mei, a avut o intervenție chirurgicală destul de dificilă săptămâna aceasta. Știți ce mi-a zis când am fost la ea cu o zi înainte să se interneze? «Trebuie să mă trezesc din anestezie, trebuie să mă fac bine rapid și să ajung acasă ca să îl votez pe @nicusor.dan.pg!». Nu am avut dubii nici înainte, dar cu argumentul bunicii în minte, cu discursul Primarului General de astăzi în minte, pentru mine nu mai încape discuție că aceasta este singura cale posibilă pentru a continua calea către o Românie onestă și raliată la valorile europene și la viitor”.

Cu peste 238K de urmăritori pe Instagram, peste 246K pe TikTok și peste 16,4K urmăritori pe YouTube, „Aer de Vacanță”, sau influencerii de travel Andra și Andrei, și-au îndemnat urmăritorii să voteze cu Nicușor Dan.

Andra a regizat o discuție la telefon cu bunica sa, care explica motivele pentru care îl va vota pe Dan. A pus conversația pe Facebook.

Printre cei care, de-a lungul campaniei electorale, și-au exprimat susținerea fățișă pentru Nicușor Dan sunt și Diana Enciu și Cristian Șimonca (aka Fabuloasa și Otravă).

Cristian Șimonca a fost foarte activ pe rețelele sociale, în favoarea candidatului la prezidențiale, Nicușor Dan.

