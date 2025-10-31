Serialul “Las Fierbinți” pare că a devenit tribuna de propagandă pentru Ilie Bolojan și pentru Guvern. Abundă în reclame și ode. Înainte era „pe vorbe”, acum este „pe fapte”. „Mie-mi place de Bolojan, că e bizon”. „Face ceea ce zice, le-a dat ordin să slujească cetățeanul”. Românii, îndemnați să-și taie salariul pe 1 an, precum Robi-Polițistul, să fie mulțumit Bolojan

În ultima perioadă, cunoscutul serial „Las Fierbinți” s-a transformat într-o adevărată „tribună propagandistică” pentru premierul Ilie Bolojan. I se face reclamă constantă prin replici rostite de personajele din scenariu, iar spectacolul „Odă lui Bolojan” se află în plină desfășurare.

Scenariștii din echipa serialului „Las Fierbinți” nu au ratat ocazia de a introduce anumite personaje politice de la vârful puterii. Cap de listă este premierul Ilie Bolojan, dar nu a fost uitat nici ministrul Economiei, Radu Miruță.

Premierul Ilie Bolojan a luat măsuri dure de austeritate, care scot peri albi românilor.

Premierul este lăudat „fără număr” în serialul „Las Fierbinți”, iar actorii, vrând-nevrând, trebuie să respecte scriptul. Gândul prezintă momente-cheie în care imaginea lui Ilie Bolojan este cosmetizată corespunzător în „Las Fierbinți”.

Momentul 1. Înainte era „pe vorbe”, cu Ilie Bolojan e „pe fapte”: „Altfel ne dă afară, dom` primar!”

Ilie Bolojan este prezentat de „Polițistul Robi” din „Las Fierbinți” ca fiind un „om al faptelor”, unul care dorește ca „instituțiile statului să slujească cetățeanul”.

Primarul din Las Fierbinți: Băi Robi, ce-i cu tine, mă? Ce e, mă, cu slujitul ăsta, zi-mi și mie să-nțeleg!

Momentul 2. Tăieri de salariu, pe un an, pentru Bolojan!

Ulterior, se induce ideea că românii ar putea să-și taie salariul, pe un an, așa cum face Robi Polițistul, iar banii să fie trimiși la București, la Guvern, ca să vadă Ilie Bolojan ce sacrificiu sunt în stare să facă pentru țară.

Primarul din Las Fierbinți: Nu vrei să te remarce domnul prim-ministru? Să vadă ce sacrificiu ești tu în stare să faci, gândește puțin. Când o să vadă domnul Bolojan, te duci la București, la Guvern, și o să vadă salariul tău tăiat pe un an de zile, o să spună uite ce băiat extraordinar, uite cum se gândește la țara lui, lasă că-i dau eu un scuter! (…) După aia îți dă și un scuter galben, nici nu se discută! (…)

Momentul 3. „Mie-mi place de Bolojan, că e bizon!”

În fața primarului din Las Fierbinți se prezintă 2 personaje. Inițial, se merge „la fentă”, unul dintre personaje spune că nu-i place de Bolojan, dar ridică mingea la fileu pentru al doilea personaj, cel care spune că-i place de premier, fiindcă e „bizon”.

Ceea ce s-ar traduce evident, prin faptul că premierul României este un om puternic. Mai mult, personajul care declarase că nu-i place de Bolojan revine și explică. I s-a tăiat pensia de handicap, pe care o obținuse pe pile, ceea ce înseamnă că Ilie Bolojan „ face ceea ce zice”.

Primarul din Las Fierbinți: De unde știi, mă, că așa i-a zis Bolojan?

Momentul 4. „Păi dacă Bolojan le-a dat ordin să slujească cetățeanul…”

Un alt moment-cheie în care premierul Ilie Bolojan este lăudat în „Las Fierbinți” este acela în care se revine asupra ideii că premierul României a dat „ordin” ca toți funcționarii publici să îl „slujească” pe cetățean.

Primarul din Las Fierbinți: Dar ce legătură are cu Bolojan, că nu pricep?

Momentul 5. „Pe mine mă slujește că așa a zis Bolojan!”

Se revine asupra ideii că „ordinul” lui Bolojan – instituțiile statului să îl slujească pe cetățean – trebuie respectat de toată lumea, exact așa cum face Robi Polițistul din serialul „Las Fierbinți!”.

Cum s-ar spune, „ordinul se execută, nu se discută”, iar dacă vine din partea premierul României nimeni nu se poate opune.

Personaj: Dom` primar, gata, te rog eu, zi-i lui Robi să mă lase dracului în pace. Nu mai vreau să mă slujească.

Umbra Wikileaks, pe urmele lui Ilie Bolojan!

Serialul „Las Fierbinți” conține și plasări de produse de la European Drinks, compania fraților Micula, oamenii care l-au ajutat la începuturile carierei pe actualul premier al României.

După ce, cu mai mulți ani în urmă, au apărut pe internet peste 250.000 de telegrame ale diplomaţiei SUA, publiacate de Wikileaks, a apărut și numele lui Ilie Bolojan, pe atunci prefect de Bihor, alături de numele fraților Micula.

Una dintre telegrame, semnată „Taubman” – Nicholas Taubman fiind chiar ambasadorul SUA la Bucureşti la acea vreme – arăta că Bolojan s-a opus atunci în „două domenii cheie de dezvoltare” a municipiului Oradea, respectiv îmbunătăţirea transportului public local prin achiziţia scumpelor tramvaie Siemens şi dezvoltarea unui halde ecologice pentru tratarea şi eliminarea deşeurilor, „argumentele” fiind că vânzătorii selectaţi erau prea scumpi.

Taubman a mai scris în resepctiva telegramă că Ilie Bolojan a fost o alegere surpriză pentru Prefectura Bihor şi că o ştire a speculat că numirea lui s-a bazat pe sprijinul fraţilor Ioan şi Viorel Micula, magnaţii locali proprietari ai grupului European Drinks.

