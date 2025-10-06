1 milion de euro în 6 ani – Tributul plătit de orădeni trustului Antena pentru imaginea bună a lui Bolojan

De ani buni Oradea este declarată, de către diverse instituții media, cel mai frumos, cel mai bine administrat, cea mai mare minune a României contemporane. În fiecare an, pentru a întreține această imagine, Asociația pentru Promovarea Turismului în Oradea și Regiune (APTOR) investește bugete impresionante, variind între 5 și 17 milioane de lei.

Oficial, banii sunt cheltuiți pentru atragerea turiștilor în Oradea, în acest scop fiind organizate evenimente grandioase și plătindu-se sume consistente pentru promovare în media și social-media. Numai că investițiile de zeci de milioane de euro efectuate de APTOR în 10 ani (Asociația a fost înființată în 2015) nu se prea văd.

Numărul de turiști veniți în Oradea în 2024 a fost de puțin peste 235.000, cu 14.000 mai puțini decât a atras stațiunea Băile Felix, din apropierea Oradei, stațiune care nu cheltuiește aproape de loc pentru promovare. De asemenea, numărul turiștilor care au venit în Oradea în 2024 (235.000) este aproape egal cu numărul turiștilor care au vizitat Oradea și împrejurimile în anul 2013 (cu doi ani înainte de înființarea APTOR: 232.231).

De sumele cheltuite de APTOR în ultimii 10 ani, însă, a beneficiat din plin actualul premier Ilie Bolojan, fost primar al municipiului Oradea în perioada 2008-2020 și fost președinte al CJ Bihor în perioada 2020-2024. Pentru că niciun eveniment, niciun material de promovare plătit de APTOR nu a ratat pronunțarea numelui lui Ilie Bolojan, cel care a transformat Oradea, chiar și atunci când nu mai era primar.

Mulți dintre cei care au avut contracte generoase cu APTOR și care au primit de-a lungul vremii sume consistente continuă și astăzi să îl laude pe Ilie Bolojan în noua sa calitate de prim ministru. Și le-ar fi greu să n-o facă, atâta vreme cât Mihai Jurca, fostul președinte al APTOR și omul care s-a ocupat îndeaproape de promovarea imaginii lui Ilie Bolojan a ajuns șeful cancelariei premierului, un personaj cu bugete serioase la îndemână și care întreține un departament de comunicare format din 18 oameni chiar și după reducerile de personal de la cancelaria prim-ministrului.

Peste 1 milion de euro pentru trustul Antena!

Un trust media foarte binevoitor cu Ilie Bolojan este, de multă vreme, trustul Antena, fondat de Dan Voiculescu, și care deține mai multe televiziuni generaliste, o televiziune de știri și posturi de radio.

Pentru unii dintre jurnaliștii trustului, Ilie Bolojan este omul providențial, singurul capabil să conducă România, singurul care are soluții. Chiar puși în fața evidențelor, chiar dacă Ilie Bolojan nu livrează rezultate le nivelul imaginii construite în timp, cu sume considerabile, oamenii trustului Antena continuă să-l susțină. Nu neapărat necondiționat.

Pe 29 noiembrie 2024, în ultima zi a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, la ora 15.00, Mihai Morar, una dintre vedetele trustului Antena și principală vedetă a Radio ZU, radio ce face parte din trust, publica pe platformele online un podcast electoral cu Ilie Bolojan, proaspăt președinte interimar al PNL.

Chiar dacă materialul nu era etichetat conform legii și nu conținea nici măcar codul mandatarului financiar (CMF), tot un material publicitar era, iar „realizatorul” Mihai Morar își justifică demersul cu pretextul că „țara arde”.

„Am promis că anul ăsta nu fac niciun podcast cu politicieni, candidați sau demnitari. Și nu-mi pare rău. Dar acum țara arde. Și vremurile excepționale cer decizii excepționale. Voi încălca promisiunea pentru o ediție specială live cu Ilie Bolojan. O vedeți de la ora 15:00 pe YouTube ”Fain și Simplu cu Mihai Morar”.

Desigur, alegerile parlamentare urmau să aibă loc peste două zile, pe 1 decembrie, iar Ilie Bolojan candida pentru Senat în județul Bihor, sperând ca după alegeri partidul său să ajungă la guvernare.

Tot atunci, Mihai Morar îi închina candidatului Ilie Bolojan o mică odă: „Pentru mine, Ilie Bolojan nu e politician. Și nu numai pentru mine. Nu e nici candidat. Nu are legătura cu politica. Dar acum trebuie să facă și politică. Pentru mine, Ilie Bolojan e un manager. De oraș. Apoi, de județ. Sper, în curând, și de țară. ”Vreau o țară ca Oradea”, cum spunea cineva. Cum simțim mulți dintre noi. Însă, deocamdată, țara arde. Mai putem face ceva înainte să fie fum și scrum?”

Relația dintre Mihai Morar și trustul Antena, pe de-o parte, și Ilie Bolojan, Oradea și APTOR pe cealaltă parte este una veche și datează cel puțin din 2019.

Atunci, în luna decembrie, în timpul târgului de Crăciun din Oradea, organizat de primăria condusă de Ilie Bolojan, s-a desfășurat și emisiunea maraton „Orașul Faptelor Bune” a postului de radio ZU.

Pentru ediția din 2019 a Orașului Faptelor Bune, APTOR a plătit suma de 570.000 de lei. După o pauză de 1 an, cauzată de pandemie, Orașul Faptelor Bune a revenit la Oradea, an de an, urmând ca și ediția din 2025 să aibă loc tot la Oradea.

Pentru ca acest lucru să se întâmple, APTOR a plătit după cum urmează:

2019 – 570.000 de lei

2021 – 496.802 de lei:

2022 – 835.000 de lei:

2023 – 985.000 de lei:

2024 – 1.100.000 de lei:

2025 – 1.120.000 de lei:

În total, APTOR a plătit pentru un eveniment al trustului Antena suma de 5.106.802 lei, respectiv 1.003.517 euro la cursul BNR din 3 octombrie 2025.

Banii cheltuiți de APTOR pentru Orașul Faptelor Bune sunt destinați plății artiștilor, a cazării, meselor și a scenotehnicii, deși parte din banii pentru scenotehnica necesară concertelor organizate de Radio Zu cu prilejul evenimentului provin din bugetul APTOR pentru târgul de Crăciun. Bani în plus pentru evenimentul trustului Antena, care nu sunt evidențiați ca atare.

Conform surselor locale, Primăria Oradea alocă de 4 ori mai puțin acțiunilor caritabile pe plan local, acțiuni care, ce-i drept, nu produc promovare la nivel național pentru diverși politicieni locali.

AUTORUL RECOMANDĂ: