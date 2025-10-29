Prima pagină » Știri politice » Armata României » Ionuț Moșteanu, după anunțul retragerii de trupe americane: Nu se discută despre armată obligatorie

Sorin Avram
29 oct. 2025, 11:22, Armata României
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat, miercuri, că România nu va reintroduce serviciul militar obligatoriu. Rezerva armatei urmează să fie întinerită prin serviciul militar voluntar.

Ionuț Moșteanu a exclus, miercuri, posibilitatea ca România să reintroducă serviciul militar obligatoriu, după anunțul retragerii unor trupe americane din țara noastră. Ministrul Apărării a declarat într-o conferință de presă că serviciul militar voluntar, pentru care a fost elaborat un proiect de lege, este suficient pentru a asigura întinerirea rezervei armatei.

„Avem acel proiect de armată voluntară. Armata României este una de profesioniști și vom crește și vom întineri rezerva prin acel proiect de armată voluntară care este acum în Parlament. Nu se discută despre armată obligatorie. Noul proiect va înlocui nevoia rezervei operaționale și o va întineri”, a declarat Ionuț Moșteanu.

Recent, Croația, stat membru NATO, a anunțat că va reintroduce serviciul militar obligatoriu.

