Moșteanu: Soldații americani sunt plecați deja, au fost în jur de 1000

29 oct. 2025, 11:09, Actualitate
Ionuț Moșteanu a anunțat miercuri, în conferință de presă, că militarii americani sunt plecați. „Au plecat deja o mie și ceva. Acum mai avem în jur de 1.000-1200 de soldați americani pe teritoriul țării”.

România rămâne în continuare cu prezență Aliată pe teritoriul său și cu toate contractele de înzestrare pe care le-a semnat. Rămânem cu cei 1000 de soldați americani și cu cei 2.500 soldați din celelalte state aliate. În acest moment rămân 3.500 de soldați străini pe teritoriul României și eu cred că este suficient”, declară Moșteanu.

Întrebat de Gândul când a aflat de retragerea trupelor americane din România, Ionuț Moșteanu a răspuns că a aflat abia luni. Pentru a înlocui trupele plecate, România este în discuție cu toți aliații săi pentru a suplini golul creat, dar asta depinde de provocările bugetare ale fiecărui stat. „România poate să controleze 100% ceea ce face cu armata ei”.

