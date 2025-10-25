Prima pagină » Z » Cum a scăpat Ionuț Moșteanu de armată: „Am muncit, am lălăit-o cu școala până prin 2005”

25 oct. 2025, 22:34, Z
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu a dezvăluit modul în care a reușit să scape de încorporarea în armată care era obligatorie în România.

Deși nu a făcut armata, ministrul știe să tragă cu arma și a insistat pe faptul că a făcut mult sport în tinerețe, ceea ce l-a ajutat să dobândească anumite calități comparabile cu cele care sunt dobândite în timpul stagiului militar.

Cum a scăpat ar armată ministrul Apărării: „Am lălăit-o cu școala”

”În ’92 am intrat la facultate, apoi m-am apucat să muncesc. Am zis că termin eu facultatea, la un moment dat – Automatica.

N-am mai terminat-o. M-am apucat de o particulară. Am tot muncit. Eu, când am intrat de-a lungul vieții, am tot lălăit cu școala, cum se zice pe românește. După aia m-am angajat.

Am fost ‘head hunted’ (ofertat la angajare, n.r.), au tras unii și alții de mine să vin să lucrez, ceea ce a fost convenabil. Și apoi, după începutul anilor 2000, nici nu prea mai veneau ordine de încorporare. Eu, fiind student, puteam să fac (armata) la finalul facultății și spre 2005 s-a decis că din 2007 nu se va mai face (armata obligatorie)”, a spus ministrul la Antena 3.

Întrebat dacă armata ajută, ministrul a răspuns: „Cred că ajută armata. Ajută la disciplină, la spirit de echipă, cred. Eu am făcut mult sport, am jucat 15 ani baschet într-o formă organizată și asta cred că ajută poate la fel de mult, poate la fel de important, tot pentru spirit de echipă, pentru organizare, pentru muncă, pentru fitness. 

E foarte important sa poți să te miști bine, să fii bine în pielea ta până la o vârstă cât mai înaintată. Eu mai fac și acum un pic de sport.”

