Croația reintroduce armata OBLIGATORIE. Care sunt motivele pentru care liderii de Zagreb au luat decizia, chiar dacă sunt mai departe de Rusia

Parlamentul Croației a votat vineri reintroducerea serviciului militar obligatoriu din anul 2026. Decizia a fost luată de țara balcanică membră NATO și UE în contextul în care tensiunile dintre Bruxelles și Moscova iau amploare.

Legislatorii au aprobat legea cu 81 de voturi „pentru”, 11 voturi „împotrivă” și 30 de abțineri într-un Parlament de 151 de membri.

Cât va dura stagiul militar obligatoriu

Toți bărbații majori, cu vârstele cuprinse între 18 și 30 de ani, vor efectua un stagiu militar obligatoriu de două luni. În acest interval vor primi instrucțiuni de bază despre cum să tragă cu arma, despre cum să se adăpostească și să înfrunte situațiile de criză, a comunicat Ministerul croat al Apărării.

Toți tinerii înrolați vor primi salarii. Obiectorii de conștiință vor alege să efectueze serviciul civil în schimb, potrivit raportului HRT, scrie AP. Femeile vor fi scutite de serviciul militar obligatoriu, dar se pot oferi voluntare. 18.000 de tineri vor fi chemați anual la o instruire.

Croația și-a crescut numărul trupelor terestre de la invazia rusă a Ucrainei la scară largă din 2022. Serviciul militar obligatoriu a fost abolit în Croația din 2008, iar tinerii s-au înrolat pe bază de voluntariat în ultimii 17 ani.

Cum și-a dobândit Croația independența față de Iugoslavia

În Croația încă se resimt „cicatricile” războaielor din Iugoslavia din anii 1990. Croația a dus un război de independență împotriva Belgradului între 1991 și 1995. 15.007 de croați au murit din cauza războiului cu Iugoslavia, dintre care 8.685 de militari și 6.322 de civili. Alți 37.180 au fost răniți, iar 300.000 de croați au fost strămutați.

Relațiile cu Serbia au rămas de atunci tensionate. În iulie anul acesta, Croația a organizat o mare paradă militară pentru a marca victoria obținută în războiul de independență de acum 30 de ani.

Sursa Foto: Profimedia

