Bolojan comentează modul în care alegătorii lui Ciucu au fost influențați de relația dintre premieri și edil: „Trebuie să ai date sociologice”

Ruxandra Radulescu
10 dec. 2025, 18:49, Știri politice
Premierul Ilie Bolojan a comentat victoria lui Ciprian Ciucu la alegerile pentru funcția de primar al Capitalei, însă a evitat întrebările referitoare la modul în care acest aspect îi influențează mandatul de premier. 

„Faptul că Ciucu a câștigat alegerile pentru București consider că este un lucru bun pentru București. Eu am încredere că Ciucu va fi un primar bun, pentru că a fost un primar bun la sectorul 6. Au fost trei motive de vot.

Un motiv a ținut de persoana lui Ciucu, oamenii i-au văzut realizările, l-au validat. Al doilea motiv a fost votul util. Cred că o parte dintre cei care l-au votat pe Ciucu, există că o parte din societate, că la un vot din primul tur trebuie să-ți faci o analiză de utilitate. Al treilea vot a fost componenta candidatului care vrea să facă ceva modern”, a declarat Ilie Bolojan.

Cât credeți că a influențat electoratul și alegerea  asocierea?, a fost întrebarea unuia dintre moderatori.

„Trebuie să ai date sociologice ca să faci aprecieri. A treia motivație poate fi ideea unui vot pentru modernizare”

