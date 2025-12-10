Premierul României, Ilie Bolojan, a discutat la podcastul Frindely Fire despre situația sistemului de justiție din România și spune că toți cei care ocupă o funcție de răspundere, de la prim-ministru până la primarii de localități, trebuie să-și asume răspunderea pentru modul în care au evoluat lucrurile în mandatul lor. Șeful Executivului spune că intervențiile politicului asupra justiției nu au fost realizate din frică.

„Aici aș face două comentarii. Pentru situația României, pentru situația sistemului de justiție, pentru starea de lucru dintr-o localitate, toți cei care ocupă o funcție de răspundere au o răspundere mai mare sau mai mică pentru modul în care au evoluat lucrurile. Niciun om care a fost pe o funcție publică nu se poate deroba de o anumită răspundere. Acesta este adevărul și toți miniștrii justiției, inclusiv domnul Predoiu, cei care au fost înaintea lui, cei care sunt acum, au o răspundere în limita instrumentelor pe care le au și a posibilităților pe care le au pentru a corecta lucrurile negative care s-au acumulat. Al doilea asepct. Gândiți-va că ani de zile, discuția de bază a fost asigurarea independenței justiției, blocarea intervențiilor politicului în justiție, au fost temeri ani de zile, de la ordonanța 13 și a apărut o oarecare rezervă a lumii politice de a veni cu propuneri care să afecteze într-o formă sau alta justiția”, a spus premierul Ilie Bolojan